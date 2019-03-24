Zeybekci, işaret diliyle yanıt verdi

Cumhur İtitifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci Torbalı'daki mitinginde ellerinde Türk bayrakları bulunan 10 bini aşkın kalabalık tarafından, “İzmir'in efesi Nihat Zeybekci”, “İzmir hazır ol, Zeybekci geliyor”, “İzmir seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılandı. İşitme engellilerin işaret diliyle “Nihat” yazdıkların gören Zeybekçi, işaret diliyle “Daha güzel bir İzmir için” yanıtını verdi. Zeybekci'nin bu diyaloğu alanı dolduran vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Cumhur İtitifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci Torbalı'da miting düzenledi. İzmir'in 21. yüzyılda ilkel sayılabilecek problemlerle uğraştığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefinde, şehirler yarışında yarış dışında kaldığını belirten Zeybekci, "Sahte Atatürkçüler, geri bıraktılar. Mazeretcilerin, bahanecilerin hayalleri bile bizim yapacaklarımıza erişemez. Ulaşsaydı bu şehri bu hale getirmezlerdi. 4,5 milyonluk şehrin çöplerini dağlara, tabiata atmak, yağmur suları kanalizasyona verildiği için her yağmurda şehri kanalizasyon basması bu şehre yakışıyor mu" dedi.

"Ceketsiz gönderecek misiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Torbalı'daki mitingini eleştiren Zeybekci, "Büyükşehir'in yapması gereken hizmetlerle ilgili tek kelime söylemedi, yine 'ama, fakat, lakin, ancak'tan başka bir şey diyemedi. Şehre kanalizasyon basıyor, İzmirli kardeşim trafikte yaşlanıyor, çöpler tabiata atılıyor, 'Torbalı'ya köprülü kavşak lazım' dediğimizde omuzunu çekiyor. ‘Ne gerek var, ceketimizi assak kazanırız' diyorlar. Bunların eline ceketlerini verecek misiniz, hatta ceketsiz gönderecek misiniz?” diye konuştu.

İzmir'in coğrafyanın en avantajlı şehri iken varlık içinde yokluk çeken şehir haline gediğini dile getiren Zeybekci, ekonomik büyüklük olarak İstanbul'un ardından gelirken memur şehri Ankara'nın da gerisinde kaldığını, genç işsizlik oranının Türkiye ortalamasının çok üzerinde yüzde 26.5 olduğunu belirtti. Zeybekci, “Yap diyorsun yapmıyor, yapayım diyorsun yaptırmıyor. Konak Belediye Başkanı, Konak Tünelinden geçmemek için yemin etmiş, Konak Tüneli de çok üzülmüş” diye konuştu.

"Niyeti bozuk gelmeyecek Türkiye'ye"

Torbalı'nın İzmir'in parlayan yıldızı olacağını vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:

“İçme suyu şebekesi baştan sona yenileyeceğiz, 200 yıl ellenmeyecek şekilde çözeceğiz. Otopark, yağmur suyu kanalları, çöpün modern depolanması ekonomiye kazandırılması ve çıkan gazdan elektrik üretilmesi, trafiği rahatlatacak köprülü kavşaklar, alternatif yollar, raylı sistemlere ilaveleri halledeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun adayı ne yapacakmış, Brüksel'e ofis açacakmış. Niyeti bozuk gelmeyecek Türkiye'ye. İlçe belediye başkanı 180 gün ne yapar yurt dışında? Seferihisar'da satmadık 1 metrekare yer bırakmadı. Seferihisarlılar Saat Kulesine sahip çıkın diyor."

İzmir'de 3, 6, 9, 12 ve 24 ayda yapacaklarını aktaran Zeybekci, otobanda ücreti geçiş sisteminin de Torbalı Kavşağı sonrasına alındığını söyledi.

"27 kişi meclis üye listesinde"

Zeybekci sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Terör örgütünün yönlendirmesiyle hareket eden HDP yöneticileri, 'İzmir'de adayımız CHP'nin adayıdır' derken, başka bir yönetici ise 'Bizim desteğimizle seçilen belediye başkanları bunu unutmasın, bedeli var' ifadesini kullandı. Onları aralarındaki ittifakı ve neyin karşılığında yapıldığını açıklamaya çağırıyorum. Terör örgütüyle bağlantılı 27 kişi meclis üye listesinde."

İzmirlilerin bu oyunu bozacağını söyleyen Zeybekci, 31 Mart akşamı Konak Meydanı'nda zeybeğin oynanacağını kaydetti.

Başterzi'ye geçmiş olsun ziyareti

Zeybekci, önceki gün silahlı saldırıda yaralanan AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi'yi hastanede ziyaret etti. Doktorlardan Başterzi'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Zeybekci, geçmiş olsun dileklerini iletti, sohbet etti.