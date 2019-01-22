Zeybekci, İzmir için dev projelerini 4 Şubat'ta açıklayacak

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir için günlerdir üzerinde çalıştığı dev projelerini 10 ana başlık ve alt maddelerle, 4 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi 5 Ocak'ta AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kamuoyuna açıklanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe turları yapan Zeybekci, meydanlarda vatandaşlarda bir araya gelirken, ev ev kapı kapı da dolaşarak İzmirlilerin sorunlarını dinliyor.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerine hazırlık sürerken, Zeybekci'nin İzmir için projelerinin neler olacağı ise en merak edilen konu. Bir yandan İzmir'i kalkındıracak hizmetlerin üzerinde çalışan Zeybekci, dev projelerini ise 4 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.

10 ana başlıkta anlatacak

İzmir ile ilgili sorunları dosya haline getiren Zeybekci, bu bilgiler ışığında 10 ana başlıkta projelerini tanıtacak. 10 ana başlık altında yer alan projeleri alt başlıklarla da detaylandıracak olan Zeybekci, sorunların çözümünün yanı sıra İzmir'i kalkındıracak büyük projelerin de startını verecek.

Zeybekci'nin projelerinde ulaşım, altyapı, turizm, kentsel dönüşüm, istihdam, bilim ve teknoloji, lojistik, kongre ve fuarcılık, körfez gibi bir çok maddenin yanı sıra çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik de önemli projeler yer alıyor.