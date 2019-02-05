Zeybekçi, İzmir projelerini açıklayacak

Aylardır süren titiz çalışmalar, araştırmalar, halktan, sivil toplum örgütlerinden gelen öneriler, şikayetler ve istekler doğrultusunda, çok geniş bir katılımla hazırlanan projelerin kentte ses getirmesi bekleniyor.

Sosyal medya üzerinden de oldukça etkili bir kampanya sürdüren “Zeybekci İzmir'i dinliyor” sloganıyla da gündem yaratan Nihat Zeybekci, bazı projelerini, bu mesajların yönlendirdiğini söyledi. Zeybekci, kanaat önderlerinden, sanatçılara; bilim insanlarından, mimarlara mühendislere ve bizzat İzmirlilerin de katılımlarıyla hazırlanan projelerin bir kısmını konuk olduğu televizyon programlarında açıklamıştı.

Perşembe günü saat 11.00'de Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenecek tanıtım toplantısında ise Zeybekci; kültür-sanattan ekonomiye, ticaretten ulaşıma kadar İzmirliyi hayatın her alanında ilgilendiren projelerin tamamını kamuoyuna açıklayacak.

Projelerin en çok dikkat çeken yanı ise rakam ve istatistiki verilerle değil neredeyse hepsinin “insan” odaklı olması. Altyapı, ulaşım, çevre, kentsel dönüşüm, istihdam, yatırım konularındaki somut projelerin İzmirlilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu dile getiren Nihat Zeybekci, “Biz söz verdik mi yaparız. Gönül belediyeciliğini vatandaşımızın da desteğiyle yerine getireceğiz. Aylardır, İzmir'in 30 ilçesini karış karış gezerek, halkı dinleyerek ve İzmir'i İzmirlinin gözünden görmeye çalışarak çıktığımız bir yol var... Sosyal medya üzerinden günün 24 saati irtibatta kaldık. İzmirli hemşehrilerimizle sürekli temas halinde olduk. Bu güzel şehri hak ettiği yere taşımak ve dünyanın sayılı kentleri arasına sokmak için kendi alanlarında uzman yüzlerce kişilik ekibimiz, kanaat önderleri, sanatçılar, bilim insanları, mühendisler, mimarlar, şehir planlamacıları ve en önemlisi de İzmirlinin bizzat kendisiyle projeler hazırladık. Onca yılını kaybeden İzmirimiz için altın gibi projelerimiz var. Bunları bazı toplantılarda dile getirdim. Perşembe ise detaylarıyla açıklayacağız” diye konuştu.