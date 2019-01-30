Zeybekci, İZTO meclisine katıldı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla yapılan İzmir Ticaret Odası (İZTO) ocak ayı olağan meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'le ilgili taleplerini sıraladı.

İZTO ocak ayı olağan meclis toplantısı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla düzenlendi. Toplantıya; AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Işınsu Kestelli de katıldı.

Dalgakıran Projesi

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener İzmir'le ilgili şu talepleri sıraladı:

“27 Ocak 2012'den bu yana kira, üst kullanım hakkı bedeli ve vergi kalemlerinde 5 milyon 251 bin 670 TL harcadığımız ‘Dalgakıran Projesi'ndeki sözleşmemiz 2021 yılında son buluyor. Eğer bu süre uzatılır ve kıyı bölgesi, Marina Projesi ve Konak Pier bir bütün olarak değerlendirilirse, bu bölgeyi İzmir'e en güzel şekilde kazandırabileceğimize inanıyoruz. Odamız buradaki hayalini gerçekleştirebilirse yap-işlet-devret modeli ile İzmir'e eşsiz bir değer kazandırmış olacak.”

Tekel alanına kültür merkezi

Alsancak bölgesindeki Tekel eski sigara fabrikasının bulunduğu alanın, nitelikli bir sanat galerisini de içerisinde barındıracak şekilde kültür merkezine dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Özgener, “Fuar İzmir'in hizmete açılmasıyla birlikte Kültürpark'ta İzmir Enternasyonal Fuarı ile Uluslararası Kitap Fuarı düzenleniyor. Biz bu alanda halka yönelik butik fuarların da düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“Sektörler yeni çarı ve sitelere taşınmalı”

Semt pazarlarında süt ürünleri ve gıda maddeleri satışındaki kontrollerde denetimin artırılmasını, ilgili kurumların koordineli çalışmasını istediklerini kaydeden Özgener, “Cadde, sokak ve pazar yerlerinde satılan ve halk sağlığını tehdit edecek satış koşulları ve içeriğe sahip ekmek satışlarında ciddi bir denetim sürecine ihtiyaç var. Şehir merkezinde çarşı ve sitelerde sıkışan pek çok sektörün yeni ve modern çarşı ile sitelere taşımamız gerekiyor. Tarım, gıda, giyim, matbaa, plastik ve kimya sektörlerinde biz de çalışmaları başlattık, her türlü işbirliği ve destek için hazır olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

“Trafik sorunu”

Kent merkezindeki otopark sorunu hakkında konuşan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda genel bir planlama ihtiyacı var. Ayrıca yeraltı otopark sayısını arttırmak gerekiyor. Pek çok büyük şehirden farklı olarak dar bir hinterlantta yapılaşmış olan İzmir'e özel bir çözüm için yine kente özel bir İmar Yönetmeliği elzemdir. İzmir'in mimari açıdan da ruhuna uygun şekillendirilmesi için bu konuda yerel yönetimlere büyük görev düşüyor.”

Körfez Rehabilitasyon ve Liman Derinleştirme Projesi

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğü İzmir'de, mevcut hafriyat döküm sahalarının yeterli gelmediğini, bu konuda da ciddi bir ihtiyaç söz konusu olduğunu dile getiren Özgener, “İzmir varlığını Körfez'e ve limanlarına borçlu bir kent. Bu nedenle İzmir Limanı'nı geliştirecek ve Körfez'in sağlığını yeniden kazandıracak Körfez Rehabilitasyon ve Liman Derinleştirme Projesi'nin hızlıca tamamlanması kentimizin önceliğidir" diye konuştu.

Kemeraltı

Tarihi Kemeraltı bölgesinin, İzmir'in her anlamda gözbebeği olduğunu söyleyen Özgener, “Çarşının yaşatılabilmesi ve canlandırılması için altyapı, otopark, üst örtü gölgelendirme ve mekan tasarımına ilişkin ihtiyaçları söz konusu. Bu ihtiyaçları Kemeraltı'nda yaşayan iş yapan üyelerimizin beklentileri de göz önünde bulundurularak çözülmesi beklentimizdir. Bu konuda önemli çalışmalar yürüten TARKEM'in en büyük destekçilerinden olduğumuzu da vurgulamak isteriz” dedi.

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi

Özgener, “Son özel dileğimiz de, hükümetimiz nezdinde hangi bakanımıza, hangi yetkilimize anlattıysak büyük destek aldığımız Girişimcilik ve İnovasyon Merkezimiz ile ilgili. Kurmayı planladığımız merkezimize teknoparklara verilen hibe ve desteklerden faydalanması hususunda ayrıcalıklı bir mevzuat hazırlanması projemizi hızlandıracaktır” diye konuştu. Toplantı, Zeybekci'nin konuşması sırasında basına kapalı olarak devam etti.