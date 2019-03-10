Zeybekci: "Karanlıkta anlaşma yaptılar"

Narlıdere'de Cumhur İttifakı MHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık'ın seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CHP ile HDP arasındaki ittifakın ve neyin karşılığında yapıldığının açıklanmasını isteyerek, “Karanlıkta anlaşma yapanlar milletin önünde kem-küm ediyor. Dik duracaksın, ittifak yaptıysan ki yaptın, bunun arkasında olacaksın. Sahip çıkamayacağın işi yapmayacaksın” dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Narlıdere'de Cumhur İttifakı MHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık'ın seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada CHP ve HDP'ye yüklenen Zeybekci, kendi adaylığının açıklanmasından sonra Kocaoğlu'nun “Hayırlı olsun” diyerek aday olmadığının altını çizdi. “Bir anda ne oldu da apar topar aday olmak istedi, bu şehir için kimin aday gösterilmesine karşı harekete geçti” diye sordu. Türk-Kürt kardeşliğinin gök kubbe çökmedikçe, yer yarılmadıkça kıyamete kadar süreceğini de vurgulayan Zeybekci, Türkiye'yi bölme girişimi olarak başlatılan çukur eylemlerine yönelik operasyonlar üzerine, İzmir'deki bir ilçe belediye başkanının eylemcilere destek açıklamasında bulunduğuna ve “yanlarında olamadıkları için üzgün olduğunu” dile getirdiğine dikkati çekti. Zeybekci, ittifak karşılığı meclis üye listelerine kimlerin yerleştirildiğinin açıklanmasını isteyerek “İzmirliler buna karşı cevabını verecek” dedi. Programa katılan MHP Milletvekili Hasan Kalyoncu da, başarılı belediyecilikten söz eden CHP'nin neden İzmir'de aday adayı olan belediye başkanlarını değil de başka isimleri aday gösterdiğini sordu.

"Bir yapacak pir yapacak”

Ağrı Tutaklılar Derneği üyeleriyle de bir araya gelen Zeybekci, Türkiye'nin ecdadın emanet ettiği coğrafyanın çadır direği olduğunu, bu direğin yıkılmaması gerektiğini vurguladı. İzmir'in ihmal edilmişliğinin bulunduğunu söyleyen Zeybekci, 1 Nisan'dan itibaren hizmet belediyeciliğinin şehre yansıyacağını ve hızlı bir gelişim göstereceğini söyledi. İzmir'in tarihi boyunca belediye tarafından 7 köprülü kavşak, battı çıktı yapıldığı bilgisini veren Zeybekci, ilk etapta 28 köprülü kavşak ve battı çıktı yapacaklarını, alternatif yolları hayata geçirerek trafiği rahatlatacaklarını aktardı. Projeleri hakkında bilgi vererek bitiş tarihlerini de söyleyen Zeybekci, “İstanbul tarihteki yerini almak için nasıl bir hareket gerçekleştirdi, şimdi Anadolu'nun yüzyıllarca kapısı olmuş İzmir de harekete geçecek, bir yapacak pir yapacak” dedi.

"İlk kazmanın vurulduğu gün sayaç koyacağız"

Buca Göksu Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezi açılışını gerçekleştiren Zeybekci, İzmir'in ihmal edilmişlikten dolayı sorunların biriktiğini, 5 yıl içerisinde hepsini çözeceklerini kaydetti. 2020 yılı sonunda İzmir'in çöple anılmayacağını, 5 yıl içinde yağmur yağdığında şehri kanalizasyon bastı derdinin kalmayacağını söyleyen Zeybekci, şöyle konuştu:

“Alt yapıyı üst yapıyı öyle bir yapacağız ki bir daha ellenmeyecek. 28 köprülü kavşak yapacağız her birini 100 günde tamamlayacağız. İlk kazmanın vurulduğu gün sayaç koyup 100'den geriye sayacağız. İmar planlarındaki sorunu biliyoruz, ipe un sermeyeceğiz. Bugün git yarın gel demeyeceğiz, 1 yıl içerisinde bu sorunu çözeceğiz. Tüm Türkiye İzmir'e gıpta ile bakacak."

Üç tekerlekli araba benzetmesi

Zeybekci, TÜVGA Genç Yönetici Okulu'nun etkinliğinde yaptığı konuşmada, dünyanın bilgiyi üretenler ve tüketenler olarak ikiye ayrılacağını, üreticilerin yönetici, tüketicilerin de yönetilen olacağını aktardı. İzmir'de ilkellik ölçütü sayılan çöpün vahşice depolanması, kanalizasyonların körfeze akması, sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, İzmir'in olmadığı bir şehirler yarışında Türkiye'nin eksik kalacağını ifade ederek üç tekerlekli araba benzetmesi yaptı. Zeybekci ayrıca Ülkü Ocakları İzmir İl Temsilciliğini ziyaret ederek üyelerle sohbet etti.