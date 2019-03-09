Zeybekci: "Kemeraltı İzmir'in kalbi, markası olacak"

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kemeraltı, Kadifekale, Agora, Yeşildere ve Smyrna Antik Kenti'ni kapsayan bölgenin tarihi şehir merkezi haline getirileceğini ve tarihi dokusunun yeniden canlandırılacağını belirterek “Kemeraltı İzmir'in kalbi, markası olacak. Turistlerin mutlaka gelmek isteyecekleri bir yer halini alacak” dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Liyakat Derneği üyeleriyle yaptığı toplantıda, nüfusun iş gücüne katılımın oranının gelişmiş ülkelerde yüzde 70, Türkiye'de ise yüzde 53 seviyelerinde bulunduğunu ifade etti. İş gücüne katılım oranının Türkiye'de erkeklerde yüzde 70'in üzerinde, kadınlarda ise yüzde 34 civarında olduğuna dikkati çeken Zeybekci, “Erkeklerde daha fazla katılım sağlayamayız, ama kullanmadığımız kaynağımız kadınlar, iş sahasına ekonomiye dahil etmemiz gerekiyor. Ne kadar çok katılım sağlanırsa ülkemizin gelişimine o kadar katkı sağlayacağız. Bu konuda İzmir, Ege öncü olabilir” dedi.

Sahibi olduğu şirketin 2002 yılında Türkiye'de ilk bin arasına girdiğini, 2004 yılında belediye başkanı olunca eşi Ayşen Zeybekci'ye bıraktığını kaydeden Zeybekci, nasıl bir başarı gösterdiğine bizzat şahit olduğunu, fırsat verildiğinde kadınların neler yapabileceğine tanıklık ettiğini dile getirdi.

Zeybekci, Denizli Belediye Başkanlığı döneminde de, belediye, valilik, özel idare ve iş dünyasının katılımıyla bir finans desteği oluşturarak girişimci kadınlara faizsiz mikro kredi kullandırdıklarını, birçok kadının bundan yararlanarak kendi işlerini kurduklarını, benzer bir uygulamanın İzmir için de uygulanabileceğini söyledi.

"Balık vermeyeceğiz, olta kullanmayı öğreteceğiz"

Belediyenin istihdam kapısı, işsizliği azaltma yeri olmadığını vurgulayan Zeybekci, belediye şirketi üzerinden kadınlara yönelik önemli bir projelerinin bulunduğunu aktararak, "İlgili bakanlıkların sigorta, stopaj desteğini alarak 20 bin kadına istihdam sağlayacağız. Kadınlarımızın yaşadığı yerde atölyeler kuracağız, işçilik maliyetleri nedeniyle Afganistan, Pakistan, Çin'de dokutulan ve özelliğini yitiren Türk halısını tekrar canlandıracağız. İhracatçı ipliğini, desenini getirip buradaki kadınlarımıza dokutacak ve ücretini ödeyecek. Bu atölyelerde kadınlarımız el sanatları da yapılacak. Balık vermeyeceğiz olta kullanmayı öğreteceğiz, mikro kredilerle de olta satın almalarını sağlayacağız” diye konuştu.

İzmir'deki genç işsiz oranının yüksekliğine dikkati çekerek belediyelerin buna yönelik yapması gereken çalışmaları anlatan Zeybekci ayrıca; kanalizasyon, modern çöp depolama tesisi, yolların düzenlenmesi, ulaşımın rahatlatılması, otopark, yeşil alanlara ilişkin projeleriyle ilgili de bilgi aktardı.

"21 yüzyıl uzak geliyor ama ilk çeyreğini bitiriyoruz, seçilecek belediye başkanı ilk çeyreği tamamlayacak ve ikinci çeyreğin de yol haritasını çizecek" diyen Zeybekci, İzmir'in tarım teknolojileri merkezi, bilim teknoloji ve yazılım merkezi, lojistik merkezi, kültür, inanç, ticaret, sağlık, spor turizminin merkezi olması ve bunun için hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.

İzmir'in gerekli yatırımlarla hızla değişen dünyadaki şehirler yarışına dahil olacağını söyleyen Zeybekci, 1 Nisan'dan itibaren hizmetkar belediyeciliği İzmirlilerin yaşayacağını söyledi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı canlanacak

Zeybekci, Kemeraltı'yla ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

"İzmir Ege'nin başkenti alışveriş merkezidir. Kemeraltı ihmal edilmiş, yolları çok kötü, arka bölümlerdeki binalar boş ve harap durumda. Yazıktır, zulümdür. Kemeraltı'ndan başlayıp, Kadifekale'ye oradan Agora'ya ve Yeşildere üzerinden Smyrna'ya olan bölgeyi tarihi şehir merkezi yapacağız, yeniden tarihin dokularıyla donatacağız. Bölgeye dünyanın en iddialı ve Türkiye'nin en büyük arkeoloji müzesini kuracağız. Kemeraltı İzmir'in kalbi, markası olacak. Orayla ilgili o kadar çok hayalim var ki. Bu bölge turistlerin mutlaka görmek isteyecekleri bir yer halini alacak. Elektrik fabrikasının restorasyonunu yapıp kültüre, sanat faaliyetlerine veya müzeciliğe kazandıracağız. Alsancak Limanı'nı da turizme kazandıracağız."

Kaldırımların yüksekliğinin medeniyet göstergesi olduğunu, 25-30 santimetre yüksekliğindeki kaldırımların kabul edilemeyeceğini söyleyen Zeybekci, Denizli'de yaptığı çalışmalardan örnek vererek bir engellinin şehri bir başından diğer başına engelle karşılaşmadan kaldırımdan gidebildiğini anlattı. Zeybekci, “Medeni bir şehir inşa ederseniz insanımız medeniyet destanı yazar. Bu şehrin çeyizlerini takacağız” dedi.

"Yapılan kamu yatırımına karşı çıkanlar var"

İzmir'in hükümet tarafından ihmal edildiği söyleminin gerçeği yansıtmadığını, “şöyle bir sorunu var” diyerek bakanlıklara hiçbir başvurunun yapılmadığını dile getiren Zeybekci, Halkapınar-Otogar arasında yapılacak olan metro hattının ihalesi yapılmadığı için bütçe ayrılmadığını belirterek, “Dosyanın açık kalması amacıyla, iz bedeli olarak adlandırılan düşük bir bütçe ayrılıyor. İhale aşamasına geldikten sonra gerçek bütçesi belirlenerek ayrılır. Gösterilen iz bedeli kamuoyunu yanıltma amaçlı kullanılarak yönlendirme yapılmaya çalışılıyor. Yapılan kamu yatırımına karşı çıkanlar var, bir belediye başkanı Konak tünellerini kullanmamaya yemin etmiş, oradan geçmiyor” ifadesini kullandı.