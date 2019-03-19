Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç ile birlikte Bostanlı Sahili'ni gezdi. Güzel havanın keyfini çıkarmak için sahile gelen vatandaşlar, Zeybekci ile Maç'tan başkan seçilmeleri halinde sahildeki tuvalet, çöp kutusu gibi eksikliklerin giderilmesini istedi. Zeybekci, "Kimsenin yaşantısına müdahale edilmeyecek" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç ile birlikte Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'ni dolaştı. Sahilde oturan bir grubun "özgürlüklerin kısıtlanması korkusu" ile ilgili soru üzerine Zeybekci, Türkiye'de yüzde 50 oy alan bir parti olduklarını ve oy verenlerin arasında bu ortamlarda bulunanların da yer aldığını belirtti. Zeybekci, kimsenin yaşantısına müdahale edilmediğini vurgulayarak, "Antalya'da böyle bir şey olmuş mu? 21'inci yüzyılda böyle bir şey mümkün mü, yapmayın bunu. Burada şehrin problemleri karşısında söyleyecek sözleri olmayanlar, üzerini bu tür konularla örtmeye çalışıyorlar, algı oluşturuyorlar. İktidar hedefi olan, bu ülkeye hizmet etmek isteyen bir parti nasıl olur da böyle bir konuyu ortaya atar" yanıtını verdi.

Zeybekci, Denizli'de içkili mekanların taşınmasıyla ilgili ise “Denizli'de merkezdeki içkili restoranların otellerin ruhsatlarının hepsinin altında benim imzam var. Tarihi binaların bulunduğu otogarın yakınında eski kirişhane var, vatandaşla kavgalı olan müzikli eğlence mekanlarını turistlerin daha çok geldiği bölgedeki alana topladık” diye konuştu.

İzmir'de yaşam kaygısıyla ilgili değil yaşam kalitesiyle ilgili sorun olduğunu vurgulayan Zeybekci, saat 22.00'den sonra alkol satışının yasaklanmasına ilişkin ise bu uygulamanın tüm dünyada var olduğunu hatırlattı. Gençler ise hizmet ve şehir plancılığından hiç şüphe duymadıklarını, İzmir'in en büyük kaygısının düzenlerinin bozulacağı endişesinin olduğunu özellikle belirtti.