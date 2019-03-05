Zeybekci: "Kimseyi işten çıkarmayacağız"

1 Nisan'dan itibaren İzmir'in hizmetkar belediyecilik anlayışıyla tanışacağını vurgulayan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Ortaya söylentiler atılıyormuş. Büyükşehir ve şirketlerinde çalışan hiçbir kardeşimizin asla ve asla işinden edilmesi, maaşların düşmesi de söz konusu değildir" dedi.

Hak-İş Konfederasyonunun etkinliğine katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in utanç veren, 21'inci yüzyıla yakışmayan problemlerle uğraştığını belirtti. İzmir'de aşı büyütmek, işi çoğaltmak, huzuru ve refahı artırmak gerektiğini ifade eden Zeybekci, burada belediyeye düşen görevin organize sanayi bölgesi, serbest bölgeler, turizm bölgeleri gibi alanları belirleyip imar planlarına işlemek, gerekli altyapı ve üst yapıyı hazırlamak olduğunu dile getirdi.

Salondaki bir sendika üyesinin, yardım gerekçesiyle gecekondu bölgelerindeki evlere patates-soğan götüren belediye görevlilerinin 'evlerinizi yıkacaklar' diyerek algı oluşturmaya çalıştıklarını öne sürmesi üzerine Zeybekci, "Yaşamımızda üç altın kuralımız var; yalan söylememek, söylediği sözün her ne pahasına olursa olsun arkasında durmak ve emanete ihanet etmemek, ettirmemek. Vatandaşımız şundan emin olsun ki kentsel dönüşümde hak sahiplerinin onay verdiği, mutlu olduğu projeler üreteceğiz. Zeybekci gelecek maaşlar düşecek, personel işten çıkarılacak söylentileri yayılıyormuş. Büyükşehir ve şirketlerinde çalışan hiçbir kardeşimizin asla ve asla işinden edilmesi söz konusu değildir. Maaşların düşmesi de söz konusu değildir. Yalan, dolan, iftirayla siyaset yapılmaz. Şehir elden gidiyor, niyetleri hizmet değil" dedi.

Seferihisar'ın Orhanlı Mahallesi'nde zarar gören ve ulaşıma kapatılan köprünün onarımının yapılarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için gerekli mercilerle iletişime geçtiğini hatırlatan Zeybekci, "DSİ ekiplerinin bölgeye giderek çalışma başlatması üzerine hemen ardından belediye ekipleri de mahalleye gitmiş. 1.5 aydır neyi beklediniz, niye çözüm üretmediniz" diye konuştu.

Ege Üniversitesi İşletme Topluluğunun "İzmir ve Ekonomi Söyleşisi" etkinliğine katılan Zeybekci, öğrencilere değişen dünya ve ticaret anlayışı hakkında bilgiler verdi, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanması ve girişimcilik yönlerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Elektronik ticaretin çılgın bir dalga gibi geldiğini belirten Zeybekci, "Yakında tüm ürünlerimizi e-ticaret üzerinden temin etmeye başlayacağız. Dünya böyle bir değişime giderken, dünyanın satın alma gücünün yüzde 60'ına 3 saatlik uçuş mesafesindeki Türkiye çok avantajlı, Türkiye'nin de en avantajlı kenti İzmir. Artık dünyada ülkeler yarışmıyor şehirler yarışıyor. Şehirler avantajlı yönlerini öne çıkarmalı ve buna göre planlamasını yapmalı, yatırımcıyı çekmek için gerekli çalışmaları hayata geçirmeli" dedi.

Nihat Zeybekci, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ile birlikte Cumhur İttifakı AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen'in proje tanıtım etkinliğine katıldı.

Binali Yıldırım da telefonla seslendi

Bayındır ilçe merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk bayrakları taşıyan kalabalık tarafından sloganlarla karşılanan Nihat Zeybekci, gösterilen ilgiden dolayı alana girmekte zorlandı. Vatandaşların talebi üzerine bol bol fotoğraf çektiren Zeybekci, yaptığı konuşmada 1 Nisan'da başlatacakları hizmet seferberliğiyle İzmir'in kaybettiği yılları kazandıracaklarını bildirdi. Verdikleri sözleri unutan kişiler olmadıklarını vurgulayan Zeybekci, İzmir gibi yaradılıştan güzel bir şehrin çöpüyle, kanalizasyonuyla, bozuk-çamurlu yollarıyla, yağmurlarda taşan lağım sularıyla andırmaya kimsenin hakkının bulunmadığını söyledi.

"Bayındır'ı 21. yüzyıla yakışan hale getirmek borcumuz" diyen Zeybekci, üreticiyi destekleyecek belediye şirketi sayesinde ilçe ürünlerinin katma değerinin yükseleceğini belirtti. Projeleri ve hayata geçirecekleri sürelere ilişkin bilgi aktaran Zeybekci, "Bayındır'daki gençlerimizin çocuklarımızın eksiği ne? Bir yıl içinde buraya kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yapacağız. İzmir'in tamamında, en ücra köyünün yolunda dahi çukur kalmayacak. İzmir'e yakışmayan çöp, çukur, çamur ve çarpık yapılaşma sorununu yani 4Ç'yi gündemden çıkaracağız. İzmir'in gündeminde Bayındır'ın çiçeği olacak" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da telefonla bağlanarak Bayındırlılara seslendi, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına başarılar diledi.