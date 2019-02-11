Zeybekci'den CHP'nin adayı Soyer'e sert eleştiriler

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CHP adayı Tunç Soyer'in "İzmir uyuyan bir güzel. Öperek uyandıracağız, silkeleyeceğiz" sözlerine cevap vererek, "20 yıldır buradasınız. Kim uyuttu İzmir'i? Bu söz İzmir'i uyuttuklarının itirafıdır" dedi.

Sivas Güneykayalılar Derneği'nin Karabağlar'daki organizasyonuna katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CHP adayı Tunç Soyer'in "İzmir uyuyan bir güzel. Öperek uyandıracağız, silkeleyeceğiz" sözlerinin İzmirliler tarafından iyi irdelenmesi gerektiğini belirtti. İzmir'de yıllardır CHP'li belediye başkanlarının görevde olduğunu hatırlatan Zeybekci, "İzmir'i biz mi uyuttuk" sorusunu yöneltti.

HDP Eş Genel Başkanı'nın yaklaşık 1.5 ay önce "İzmir'de kendilerinin istedikleri, kabul edecekleri, üzerinde uzlaşacakları bir aday çıkarılacağı" dediğine dikkat çeken Zeybekci, CHP adayının açıklanmasının ertesi günü ise aynı partinin yöneticisinin "Seçimlerde İzmir için aday çıkarmayıp CHP adayına destek vereceklerini" ilan ettiğini kaydetti.

Soyer'e sert eleştiriler

CHP İzmir adayının da Diyarbakır Sur'daki duruma ilişkin; terör örgütünü, eylemlerini hiç kınamayan HDP'lilerin yanında yer alarak, Sur'a gidemediği için üzüntüsünü aktardığını; devleti kastederek "karşınızdakileri kınıyorum" dediğini ifade eden Zeybekci, "Benim adaylığım 27 Kasım'da açıklandı. Aziz Kocaoğlu adaylığıma ilişkin 'iyi bir devlet adamıdır, doğru, dürüst biridir, hayırlı olsun' yorumunda bulundu. Yenilenmek lazım diyerek belediye başkanı adayı olmayacağını açıkladı. Bana karşı aday olma gereğini duymadı. Siyaseten ayrı partilerdeyiz bir mahsur görmedi. Kocaoğlu, CHP İzmir adayının belirlenmesi öncesi adaylığını tekrar koydu. Belediye başkanı olmak için değil, birine karşı İzmir'i teslim etmenin riskli olduğunu gördüğünden adaylığını koydu" şeklinde konuştu.

"Hükümet bize az destek veriyor" gibi bahane ortaya konulmasına tepki gösteren Zeybekci, "Allah şahit; Türkiye'de tüm belediyelere kişi başına bütçe gelirlerinden pay verilir ve bu şehrin kurumlarından gelen gelirleriyle ilintilendirilir. İzmir'e bütçeden gelen kişi başına gelir, Türkiye'de Kocaeli'den sonra ikinci sırada. İstanbul ve Ankara, İzmir'in çok altında. Komşu iller Aydın'a, Denizli'ye gönderilen İzmir'e gönderilenin yarısından az, yüzde 40 seviyesinde. İddiamda yanlış varsa çıksınlar söylesinler, huzurunuzda söylüyorum anında adaylığı bırakırım" dedi.

"Yazık değil mi Karabağlar'a 500 bin insan yaşıyor ilçede"

Ege Muşlu İşadamları ve Girişimciler Derneği'nin Karabağlar'da düzenlediği toplantıya da katılan Nihat Zeybekci, Türk bayrakları ve “İzmir'in Efe'si Nihat Zeybekci” sloganlarıyla karşılandı. Zeybekci, konuşmasında, herkesin aklının bulunduğunu, oyunu nereye vereceği gibi bir şey söyleyerek insanlara kimsenin saygısızlık yapmaması gerektiğini ifade etti. İzmir'de yaşayanların kente sahip çıkmalarını ve oylarını İzmir için kullanmaları gerektiğini söyleyen Zeybekci, “Sivil toplum kuruluşları, dernek, kanaat önderleri, aile büyükleri şehrin, aklın, vicdanın, çocuklarının geleceğinin tarafı olmak zorunda. Hep aynı şeyi yapalım farklı sonuç çıksın beklentisi olur mu? 20 yıldır aynı şeyi yapıyoruz aynı sonuç çıkıyor. Önünde örnek var, sonuçlar ortada. Dönem sonu gelmiş karnede bir geçer not yok. Çocuklarımızın okuldan sonra gidebilecekleri yer ve imkanlara bakıyorum. Kadınlarımızın, gençlerimizin, insanlarımızın gidebileceği yerlere bakıyorum. Trafiğe bakıyorum, hava kirliliğine bakıyorum. Rahat nefes alabilmek için ya İnciraltı'na, ya Kordon'a gidiyor buradaki insanlar. O da fırsat buldukça. Yazık değil mi Karabağlar'a 500 bin insan yaşıyor ilçede. Buradaki kardeşim keyfinden gelip de buraya yapı yapmadı ki. Aş için, iş için yurdundan koptu, çocuklarının geleceği hedefiyle geldi, başını sokabilecek bir yer için buraya geldi. Onlar da otoparkları, spor salonları, yeşil alanları, yolları olan bir yerde oturmayı isterdi. Biz hayata dokunan projeler geliştireceğiz, bütün İzmirli kardeşlerimizin İzmir'de daha kaliteli bir yaşam sürmesi için çalışacağız. Çocuklarımızın spor yapabilmesi için 25 bin nüfusa denk gelecek bir alana spor salonu bulunan gençlik merkezleri, 50 bin nüfusa denk gelecek bir alana yüzme havuzu yapacağız. Bunu 2 ya da 2.5 yılda bitireceğiz, çünkü aciliyeti var" diye konuştu.

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan da, belediyenin Karabağlar'a hiçbir yatırımının olmadığını belirtti.

Karabağlar'da AK Parti'li sandık müşahitleriyle de bir araya gelen Nihat Zeybekci, “kul hakkı” gözeterek görevlerinde hassasiyet göstermelerini istedi. Zeybekci, “Yavrusunun başında bekler gibi sandığın başında bekleyeceğiz. İzmir'i İzmirliler kurtaracak, biz hizmetkar olacağız. İzmir, İzmirli hak ettiği hizmeti mutlaka alacaktır” diye konuştu.

Zeybekci'nin programlarına; AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı yöneticileri katıldı.

Zeybekci, ayrıca 2017'de Fırat Kalkanı harekatında El-Bab'da şehit düşen Astsubay Üstçavuş Yahya Elifoğlu'nun Karabağlar Elensari Camisi'ndeki mevlid programına katıldı.