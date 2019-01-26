Zeybekci'den çiftçiye ve üreticiye destek sözü

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Beydağ ve Kiraz'da çiftçilerle bir araya geldi. "İzmir'in efesi Nihat Zeybekci" sloganlarıyla karşılanan AK Parti adayı, 1 Nisan sonrası hayata geçireceği projeleri üreticiyle paylaştı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmalarını Beydağ ve Kiraz ilçelerinden devam etti. Zeybekci, burada çiftçilerle buluştu ve projelerini anlattı.

Özellikle süt üreticilerine yönelik çok önemli projelerinin bulunduğunu belirten Zeybekci, "Süt üretiminde İzmir, Türkiye'nin 1 numarası. Türkiye'ye İzmir sütü nasıl ulaşıyormuş onu göstereceğiz" dedi.

Nihat Zeybekci, sadece süt üreticilerini değil, çiftçi ve fidancıları da kapsayacak bu projeyle İzmir'in ürünlerinin hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "Belediye bünyesinde kuracağımız dev şirket üzerinden tüm ürünlerin alımını, depolanmasını, tüm Türkiye'ye pazarlamasını yapacağız. Ayrıca bu alanlarda ihtiyaç duyulan yem, zirai ürün ve ilaç gibi malzemeleri de toplu halde peşin alıp, üreticimize vadeli olarak vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Bin 291 mahalleye muhtar ofisi

Zeybekci konuşmasında, kendisini dinleyen muhtarlara da seslendi. Tüm muhtarlara 1,5 yıl içerisinde yeni ofis sözü veren Zeybekci, "Kıyıda köşede, sağda solda kalmış, sığıntı gibi bir muhtarlık ofisi değil. Tire'deki mahalledeki ile Konak'taki mahallede de aynı yapıyı göreceksiniz" dedi.

Bazı yerlerde kanalizasyon dahi yok, foseptik problemi var

İzmir'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muhasır medeniyet yolculuğunda, dünyadaki şehirler yarışında hak ettiği yere gelmesi için uğraştıklarını, 21. yüzyıla hazırlamak istediklerini kaydeden Nihat Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar millete hiç hükmetmek, yönetmek niyetiyle gelmedik. Bu millete hizmetkar olabilmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gördük. Türkiye'nin mega projelerinin ortak noktası İzmir; ama maalesef kentimiz buna hazır değil. Trafikten ulaşıma, temizlikten spor alanlarına kadar akla gelen her alanda ihmal edilmiş. Turizm başkenti, sağlık turizmi başkenti olmak isteyen İzmir'in hala arıtması yok, bazı yerlerde kanalizasyon dahi yok, foseptik problemi var. Bunları duyunca boğazıma bir yumruk gelip tıkanıyor. Yazık değil mi bu şehre? En ufak yağmurda halimizi görüyorsunuz. İzmir'de sanayi yatırımını, turizm yatırımını yapacak yer yok. Göreceksiniz bunların hepsini çözeceğiz. İzmir, kişi başına düşen ödemede Türkiye'de ikinci şehir; İstanbul'dan da Ankara'dan daha fazla ödenek veriliyor. Bazı ilçe belediyelerin topladıkları emlak vergileri Aydın'ın belediye gelirlerinden daha fazla" şeklinde konuştu.

Zeybekci'nin ziyaretlerine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da eşlik etti. Zeybekci, her iki ilçede AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları ile Kiraz Belediyesi'ni de ziyaret etti.