Zeybekci'nin adaylığına CHP İzmir'den ilk yorum

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin isminin açıklamasının ardından, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den ilk yorum geldi. Yücel, "Ne bizde bir endişe ne de İzmir'de heyecan yaratmıştır. Daha önce de bir başbakan aday gösterilmiş ve sandıktan dersini alarak gönderilmiştir. Biz Sayın Nihat Zeybekci'nin de İzmir'den ve İzmir'deki sandıklardan gerekli dersi alarak, İzmir'den ayrılacağına hiç şüphemiz yoktur" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Nihat Zeybekci'nin adaylığını değerlendirdi. Yücel, “AK Parti'nin adayının kim olduğu işin aslına bakarsanız ilgilenmiyoruz. Resmi olarak açıklanması ne bizde bir endişe ne de İzmir'de heyecan yaratmıştır. Daha önce de bir başbakan aday gösterilmiş ve sandıktan dersini alarak gönderilmiştir. Biz Sayın Nihat Zeybekci'nin de İzmir'den ve İzmir'deki sandıklardan gerekli dersi alarak, İzmir'den ayrılacağına hiç şüphemiz yoktur. Kendisine İzmir'de ilk dersi de verelim; İzmir mahallenin en güzel kızı değil, Akdeniz'in , Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kızıdır” dedi.