Zeybekci'ye atlı, bandolu karşılama

Seçim çalışmaları kapsamında Konak, Çamdibi ve Buca'yı gezen Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihak Zeybekci, İzmir'in hizmetkar belediyecilik anlayışıyla tanışma günü geldiğini söyledi. Çamdibi'nde meşaleler ve Türk bayrağı taşıyan atlıların eşliğinde, kalabalık tarafından tezahüratlarla karşılanan Zeybekci, Kartal Durağı'nda vatandaşlarla, semt bandosu ve kalabalık tarafından söylenen “İzmir'in efesi Nihat Zeybekci” sloganları eşliğinde buluştu.

Coşku üzerine bir konuşma yapan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihak Zeybekci, köyüne gittiğinde bu şekilde karşılandığı anları hatırladığını, muhteşem karşılamadan ötürü teşekkür ettiğini söyleyerek kalpten gelen o sevginin kendisine iyi geldiğini ifade etti. İzmir'de 4 aydır sürdürdükleri seçim çalışmaları kapsamında sokak sokak dolaştığını belirten Zeybekci, bazı yerlerde kısa mesafeleri vatandaşın ilgisinden dolayı saatlerce geçemediklerini anlattı.

"Gördük ki o sene bu sene” diyen Zeybekci, İzmir'in hizmetkar belediyecilik anlayışıyla tanışma gününün geldiğini söyledi. “Bunların niyeti yerel seçim değil, oylarını artırma da değil. Bunları yöneten bir el var o eli öpmek” ifadesini kullanan Zeybekci, "Hiçbir mantık, akıl vicdan CHP ile Saadeti Partisi'nin, MHP'nin milliyetçiliğini beğenmeyip de ayrılan İYİ Parti ile HDP'nin yan yana gelmesini açıklayamaz” dedi.

Terörle mücadeleye 500 milyar dolar

Türkiye'nin terörle mücadeleye 500 milyar dolar harcadığının Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer aldığının hatırlatılması üzerine Zeybekci, şunları söyledi:

“500 milyar dolar demek, bu ülkenin 3-4 yıllık bütçesi demek. 3 yıllık bütçesinin hiçbir yere harcanmadan bu ülkede yatırıma dönüştürülmesi demek. Kısaca hesabını yaptık; Biz terörle mücadele etmeseydik, gezi olayları olmasaydı, çukur melaneti, 15 Temmuz olmasaydı, Türkiye'nin şu anki milli geliri 10 bin dolar değil, 16-17 bin dolar olurdu."

“Bu huzurdu, refahtı, birlik beraberlikti, kardeşlikti” diyen Zeybekci, "Bilerek yapıyorlar, Türkiye'nin ileri gittiğinde yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaştığında neler olacağını biliyorlar. Veyahut bu coğrafyada Türkiye olmadığında ne kadar rahat harita çizeceklerini bildikleri için bunların hepsini başımıza getiriyorlar” dedi.

“Varlık içinde yokluk var”

İzmir'in geri kaydığını, varlık içinde yokluk çektiğini, Türkiye'nin milli geliri 10 bin dolar ise İzmir'in avantajları nedeniyle 25 bin dolar olması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, "Ama öyle mi, hayır. Büyükşehirler içinde en fazla genç işsizlik oranı İzmir'de. Neden; beceriksizlikten başka bir şey değil. Bu alt yapının olmadığı yere, yüz karası problemlerin olduğu yere kimse yatırıma gelmek istemiyor. Allah'ın izniyle 2 yılda bu şehrin problemlerinin çözüldüğünü göreceksiniz, trafik, otopark, yağmur suyu, kanalizasyon sorunları çözülecek. Biraz önce geldiğimiz önemli bir caddemiz var. Bir araba koyduğu zaman tıkanıyor. Allah korusun bir afet, deprem olsa, yola bir bina yıkılsa cayır cayır yanarken diğer tarafa ne itfaiye, ne de ambulans geçebilir. Bu şehre yatırımla ilgili ne olması gerekiyorsa, Türkiye'de benden iyi bilen yoktur” diye konuştu.

"Antalya'ya 19 milyon, İzmir'e 1 milyon turist geldi"

Antalya ile İzmir'i karşılaştıran Zeybekci, Antalya'ya 19 milyon turist geldiğini 100 milyar lira döviz girdiğini, İzmir'e ise 1 milyon turist geldiğini, 5 milyar lira döviz sağladığını aktardı. Antalya'daki otellerin yatak kapasitesinin İzmir'in 22 katı olduğunu dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

“İzmir'deki otel yatak kapasitesini 5 yılda 3 katına çıkaracağız. Bu 400 bin gencimizin, çocuğumuzun istihdamı demek. İzmir'in turizm zenginliği Antalya'dan kat be kat fazla. Antalya'nın nüfusu 2,3 milyon taksi sayısı 6 bin 600, İzmir'deki taksi sayısı ise 2 bin 400, üçte biri. Antalya'daki taksiler vızır vızır çalışıyor. Maalesef buradaki taksiler sıfır çekiyor. Varlık, aşı, işi büyütmek böyle bir şey. Bunları en iyi bilen bu kardeşiniz. Beşinci yılın sonunda İzmir olması gereken yere mutlaka gelecek. Sizden İzmir'e sahip çıkmanızı istiyorum. Şundan emin olun o sene bu sene. ‘Ceketimizi koysak kazanırız” diyorlardı, şunların ceketlerini ellerine verin gönderin. Millet hizmet görsün, hizmetkar olmak nasılmış görsünler.”

Konuşmasının ardından Zeybekci'ye Göztepe ve Çamdibi Spor Kulübü'nün formaları hediye edildi, börek ve kokoreç ikramında bulunuldu. Çamdibi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde esnafı gezen Zeybekci, çevresinde oluş kalabalıktan trafiğin aksaması nedeniyle, sık sık yolun açık tutulması uyarısında bulundu. Esnafın, vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden şikayet ve taleplerini dinleyen Zeybekci, "O sene bu sene, 1 Nisan'dan sonra bu sorunları adım adım İzmir'in gündeminden kaldıracağız” dedi.

Şirinyer-Alsancak ziyaretleri

Buca İZBAN durağında da esnaf ziyareti gerçekleştiren Zeybekci, “Buca senin arkanda”, “İnşallah kazanacağız”, “İnşallah bu sene bir şeyler değişir İzmir bu kasaba görüntüsünden çıksın istiyoruz. Bu kahve de uğurlu gelir”, “İzmir'i kurtar, bıktık, hizmet bekliyoruz” yorumları üzerine “İzmir'i siz kurtaracaksınız, biz hizmetkar olacağız” dedi.

Zeybekci, Alsancak Gül Sokak, Doktor Mustafabey ve Plevne Caddeleri'nde esnafa uğradı vatandaşlarla sohbet etti, destek mesajı veren, beklentilerini dile getirenlere teşekkür ederek 1 Nisan'da İzmir'e hizmetkar belediyeciliğin geleceğini söyledi. Zeybekci'nin özellikle yaşlılara saygı, çocuklara ise sevgi dolu yaklaşımları ve diyalogları renkli görüntüler oluşturdu.