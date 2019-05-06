Zeynep Erkunt Armağan 50 iş kadını arasında

Erkunt Traktör'ün kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, bu yıl da şirketi en hızlı büyüten kadın yöneticiler listesinde yer aldı.

İş büyümesini ve rekabet gücünü artırmak, ekonomik güvenliği ve paydaşlar arası işbirliğini teşvik etmek amaçlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Women Presidents' Organization, dünyada şirketini en hızlı büyüten kadın yöneticileri sıraladığı 50 Fastest Growing Women-Owned/Led Businesses listesini açıkladı. Önceki yıllarda da bu listede yer alan ilk ve tek Türk kadın girişimci olan Erkunt Traktör'ün kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, 16 sene önce kurduğu Erkunt Traktör markasıyla, uluslararası alanda bu senenin en başarılı 50 kadın yöneticisi arasında gösterildi. 2004 yılında, Türk çiftçisine yerli tasarım traktör üretmek amacıyla Ankara'da kurulan ve çok kısa sürede yurt dışı operasyonlarına da başlayan, tüm süreçlerinde çiftçinin sesini dinleyerek geniş ürün yelpazesiyle dünya çiftçilerinin ihtiyaçlarına yanıt veren Zeynep Erkunt Armağan, North Carolina'da gerçekleşen 12. ödül töreninde, başarılı 50 kadın arasında 31. sırada yer alarak Türkiye'nin adını bir kez daha duyurdu.

“Bir güveni temsil ediyoruz”

Zeynep Erkunt Armağan, "Women Presidents' Organization'ın dünyanın birçok yerinden ekonomiye değer katan, günümüzde öne çıkan finans ve teknoloji gibi sektörlerin yanında erkek egemen alanlarda da faaliyet gösteren değerli kadın girişimcileri birbirine bağlayan saygın bir kuruluş. Bu başarıda Erkunt Traktör'e gönül vermiş çalışanlarımızın ve ürünlerimizi yol arkadaşı olarak gören çiftçimizin payı inkar edilemez. Yola çıktığımızdan beri kulak kesildiğimiz sesin sahibi çiftçilerimizin bize duyduğu güven bu biçimlerde onurlandırıldıkça, yürüdüğümüz bu yolun doğru olduğuna daha fazla inanıyoruz. Erkunt Traktör olarak, ülkemizi ve çiftçimizin bize duyduğu güveni, dünya çapında temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerden küresel ekonomiye 5.9 milyar dolarlık katkı

Listede yer alan 50 şirketin küresel ekonomiye 5.9 milyar dolarlık katkısı olduğunun altını çizen WPO Başkanı ve Kurucusu Dr. Marsha Firestone ise “Bu yıl sıraladığımız kadın girişimcilerin iş dünyasının her dalında olmasından memnunum. Erkunt Traktör gibi, farklı büyüklüklerdeki şirketlerin temsil edilmesinden gurur duyuyoruz” dedi.

2000'in üzerinde başarılı kadın girişimciyi birbirine bağlayan ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bulunan Women Presidents' Organization, iş dünyasında kadın olmanın ve girişimciliğin getirdiği yalnızlığı gidermek, üyeleri arasında işbirlikleri kurarak üyelerin iş modellerini bir üst seviyeye çıkarmak, farklı kültürler ve iş yapma biçimlerinin zenginliğinden ortak bir bilgi birikimi oluşturmak amaçlarıyla faaliyet gösteriyor.