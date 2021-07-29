Zeytin ve zeytinyağı ihracatı, 136 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden zeytin ve zeytinyağında 2021 yılının ilk yarısında 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2020-2021 sezonunda 300 milyon doları ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden zeytin ve zeytinyağında 2021 yılının ilk yarısında 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Zeytin ve zeytinyağı ihracatının 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir kayıp yaşadığını kaydeden Er, “Türkiye, 2021 yılının ilk yarısında 10 milyar 100 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç ederken, zeytin ve zeytinyağı sektörümüz gıda ihracatımızın yüzde 1,3'lük kısmını yaptı” dedi.

Hedef 300 milyon dolar

Zeytin ve zeytinyağı ihracatının alt kalemlerine bakıldığında, en büyük payı miktar bazında yüzde 8 artışla 44 bin ton, tutar bazında ise yüzde 5 artış ile 77 milyon dolar ihracat ile sofralık zeytin aldığını söyleyen Er, “Sofralık zeytini yaklaşık 55 milyon dolar ihracat ile zeytinyağı ve yaklaşık 4 milyon dolar ihracat ile prina yağı izlemektedir. 2020-2021 sezonunda 300 milyon doları ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

En fazla ihracat Almanya'ya

Türkiye geneli zeytin, zeytinyağı ve prina yağı sektöründe en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkenin Almanya olduğunu dile getiren Er, “Almanya'yı ABD, Irak, Romanya ve İspanya takip etmektedir. İhracatımızda değer olarak en fazla artış gösteren ülkeler ise İspanya, İran ve Avustralya. Birliğimiz 2021 yılının ocak-haziran döneminde 79 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesinin tarım ihracatına katkı sağladı. Yıllık 400 bin tona ulaşan zeytinyağı tüketiminin, 391 bin tonluk büyük dilimini ithalatla karşılayan ABD, dünya genelinde zeytinyağı ihracatında en hızlı genişleme sağlayabileceğimiz birkaç ülkeden biri olarak bizim için öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ABD'ye 20 milyon dolarlık ihracat

2019-2020 sezonunda 33,5 milyon dolarlık tutarla Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında yüzde 30'luk pay ile açık ara birinci sırada yer alan ABD'ye, 2021 yılı ocak-haziran döneminde 20 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihraç etmeyi başardıklarını dile getiren Er, şöyle sürdürdü: “Hedefimiz büyük potansiyel arz eden bu pazardan daha fazla pay almak olduğu için Şubat ayında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğümüz Turquality Projemiz kapsamında ABD pazarında gıda sektöründeki öncü ithalatçılara, otel ve restoranların satın alma direktörlerine zeytinyağımızı Hibrit Tadım etkinliğiyle tanıttık.”

Türk zeytinyağları 298 ödül kazandı

Türk zeytinyağının, özellikle Covid-19 virüsüne karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oynadığı önemli rol sebebiyle dikkatleri üzerine çektiğini vurgulayan Er, şöyle konuştu: “University of Nevada-Las Vegas / Las Vegas Üniversitesi ve Caesars Entertainment ortaklığında kurulan yenilikçi turizm teknolojileri ve mutfak laboratuvarı bulunan Black Fire İnovasyon Merkezinin mutfak etkinlik alanında tadım ve tanıtım etkinliği gerçekleştirilen Türk zeytin ve zeytinyağları katılımcılardan büyük beğeni topladı. 2021 yılında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak İtalya'da EVO IOOC ve Lodo Guide, Japonya'da Japan Olive Oil Prize ve Olive Japan, İngiltere'de London IOOC ve ABD'de NYIOOC World Olive Oil Competition yarışmalar başta olmak üzere, 10'un üzerinde uluslararası yarışmaya ürün gönderimi konusunda üyelerimize destek verdik.150'den fazla firmanın toplamda 500'e yakın zeytinyağı numunesinin yurt dışındaki bu yarışmalara gönderimine aracılık ettik ve şu ana kadar sonuçları açıklanan yarışmalarda Türk zeytinyağları 298 ödül kazandı.”

“Meyvelerini topluyoruz”

ABD'de New York'da düzenlenen NYIOOC World Olive Oil Competition yarışmasında Türk firmalarının toplam 44 ödül kazandığını hatırlatan Er, “Firmalarımız, İtalya'da düzenlenen EVO-IOOC zeytinyağı yarışmasında 68, Japonya'da gerçekleştirilen JOOP yarışmasında 70, Olive Japan yarışmasında ise 33 adet ödülü, London IOOC yarışmasın da ise 83 ödülü Türkiye'ye getirdi. Verdiğimiz desteğin meyvelerini topluyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ödül alan firmalarımızın göstermiş oldukları başarılarından ve Türk zeytinyağının tanıtımına sağladıkları katkılardan dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

“Destek olmaya devam ediyoruz”

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar ile üyelere bu ortamda da tanıtım ve pazarlama konusunda destek olmaya devam ettiklerini belirten Er, şöyle devam etti: “Normalleşmeyle birlikte fiziksel faaliyetlerimize de ağırlık verdik. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda düzenlediğimiz Alım Heyeti Organizasyonu, 100'den fazla ikili iş görüşmesine sahne oldu. Fuara Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kamerun, Kırgızistan, Moritanya, Moldova ve Nijer'den ithalatçılar katıldı.”

2025 hedefi 1.5 milyar dolar döviz

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre yeni dikim ağaçların verimli hale gelmesiyle birlikte sofralık zeytin rekoltesinin 1 milyon 200 bin tona, zeytinyağı rekoltesinin ise 650 bin tona ulaşması hedefleniyor. Bu rekoltelere ulaşıldığı takdirde sofralık zeytinde dünya birinciliği Türkiye'nin olurken, zeytinyağında da ikinci sıraya Türkiye'nin adı yazılacak. Er, “Böylelikle Türkiye, üretimde bu seviyelere ulaştığı takdirde ihracatta da dünya genelinde fiyat yapıcı konuma gelecektir. Hedefimiz zeytinyağı ve sofralık zeytin ihracatında hedefimiz ambalajlı ürün ihracatını artırmak ve 2025'te 1.5 milyar dolar dövizi ülkemize kazandıracak konuma gelmek” sözlerine yer verdi.