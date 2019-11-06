Zeytinyağına pamuk ve çiçek yağları karıştıranlara af yok

Kanola, pamuk, çiçek yağlarının karıştırıldığı sahte zeytinyağlarına müdahale eden ekipler, pazarlarda göz açtırmıyor.

Her zeytin hasadı döneminde sahte zeytinyağı satışları artış gösteriyor. Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, ilçede kurulan semt pazarlarında denetime çıktı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahte zeytinyağı avına çıkan ekipler, vatandaşları uyardı. Kanola, pamuk, çiçek yağlarının karıştırıldığı sahte zeytinyağlarına müdahale eden Torbalı zabıta ekipleri, vatandaşın konu hakkında bilinçlenmesi adına da özellikle semt pazarlarına yakın yerlere afiş çalışması yaptı.

Okul kantinleri ve okul yakınlarındaki market ve yemek salonlarını da denetleyen ekipler, halk sağlığı açısından tehdit unsuru oluşturan işletmelere cezai işlem uyguladı.

İnsan sağlığını tehdit eden unsurlar için 7/24 tetikte olduklarını ifade eden Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürü Salih Sarıdoğan, bu konuda vatandaşa da büyük iş düştüğünü söyledi.

Salih Sarıdoğan, "Zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehdit edecek her unsurun karşısındayız. Bu kapsamda sahte zeytinyağı başta olmak üzere sahte, imitasyon ürünler için gerekli incelemeler sürüyor. Ekiplerimiz ilçe genelindeki semt pazarlarından bir an olsun ayrılmıyor. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını ve şüpheli bir durum karşısında hiç çekinmeden 153'ü aramalarını rica ediyoruz" dedi.