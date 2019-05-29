Zeytinyağında en prestijli ödülü aldılar

Londra'da geleneksel olarak düzenlenen Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Datça Köy Ürünleri, altın madalya ile Türkiye'ye döndü. Ülkemizde üretilen zeytinyağı kalitesinin dünya standartlarında olduğunu belirten Firma Sahibi Kadir Ünal, “Ödülü ülkemize kazandırdığımız için gururluyuz” dedi.

Zeytin ve zeytinyağı yetiştiriciliğinde önde gelen ülkelerden 430 markanın katıldığı Zeytinyağı Kalite Yarışması (Quality Award - London International Olive Oil Competitions) geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Londra şehrinde gerçekleşti. Aynı zamanda zeytinyağı sektörünü bir araya getiren yarışmada zeytinyağı üretiminde lider olan Türkiye, İtalya, Tunus, Slovenya, İspanya ve Yunanistan'daki üreticiler katıldı. Türkiye'yi temsil eden firmalardan Datça Köy Ürünleri, jüri tarafından yapılan değerlendirmede altın madalya almaya hak kazandı.

Kadir Ünal, Avrupa'da aldıkları ödülün Türkiye ve firmaları açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Zeytinyağı sektörüne 1949 yılında ilk olarak motorsuz tamamen insan gücü ile çalışan mengeneyle başladıkları üretimle girdiklerini anlatan Ünal, “Elektriğin gelmesi ile insan gücünü makine gücüne çevirdik. Şimdi zeytinyağı fabrikamızda modern kontinü sistem ve geleneksel taş baskı yöntemleriyle temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet vermekteyiz. İngiltere'de aldığımız Altın Madalya ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ülkemizin zeytinyağı sektöründe daha iyi yerlere gelmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.