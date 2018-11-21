Zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan muhasebeciye denetimli serbestlik

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir şirketin muhasebecisi olan A.Y. (33), dört yıldır muhasebesini tuttuğu şirketin parasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla sevk edildiği mahkemede, adli kontrol şartı ile serbest kalırken, üzerinde ve aracında bulunan paralara el kondu.

Çeşme'de uluslararası taşımacılık yapan bir şirketin muhasebesini tutan A.Y.'nin, şirketin parasını zimmetine geçirdiği şüphesiyle, şirket yetkililerince Cumhuriyet Savclığına ihbarda bulunuldu. Savcının talimatıyla harekete geçen Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.Y.'yi zimmete para geçirme ve görevi suistimal iddiasıyla gözaltına aldı. Ekipler A.Y.'nin üstünde 1580 lira ve 865 Euro, aracında ise 28 bin 835 Euro, 830 dolar ve 20 bin 200 lira bularak el koydu. Şüpheli A.Y.'nin evinde de arama yapan polis ekipleri, muhasebesini tuttuğu uluslararası taşımacılık şirketine ait 5 tahsilat makbuzunu incelemek üzere aldı. A.Y., sorgusunun tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca sorgulanan A.Y., denetimli serbestlik istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Babası hasta olduğu için para almış

Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyen A,Y., "Son iki gün kamera kayıtları alınmış. Ancak ben muhasebe sorumlusuyum. Kasalarda gider yapma sorumluluğu da verdiler ve 'Fatura karşılığında ödemeleri de yapabilirsin' dediler. Çalışanlara da avanslarını ben verirdim, buna yetkim vardı. 4 yıllık çalışan olduğum için bana yetki vermişlerdi. Resmi bir yetkim yoktu, ancak sözlü olarak söylemişlerdi. Kasa teslimini yapmadan önce, babam demans hastası, ben bu paradan aldım. Yaklaşık 500 küsurdu. Amacım bir gün sonra gelince kendime avans düzenleyip, yetkililere bildirmekti. Bana zaten bu yetkiyi vermişlerdi. Son iki yıldır ben kasa teslimi alıyorum. Kullanılan sistemden yapılan işlemleri görebilirler. Ben zimmet geçirdiğim iddialarını kabul etmiyorum. Ben sadece son iki gün kasayı teslim etmedim" dedi.

"İhtiyacım vardı, ertesi gün hastaneye gidecektim"

Savunmasında, yırtılan kasa fişleri ile ilgili iddiaları yanıtlayan A.Y., "İş yerine yeni başlayan arkadaşım yanlış evrak düzenlemişti. Ben onu düzenleyip, yırtıp attım. 1000 TL civarında para ve uçak biletleri vardı. Amacım yanlış evrakı düzeltip, doğru haliyle giriş yapmaktı. Ben muhasebe şefi olduğum için önceki gün gelen N.Y.'nin feribot bileti satışı ve uçak bileti satışlarının gelirleri için verdiği evrakın yanlış düzenlendiğini anladım. Feribot bileti girişini sisteme yaptım. Ancak uçak bileti satışına ilişkin parayı yanıma aldım. İhtiyacım vardı. Ertesi gün hastaneye gidecektim. N.Y.'nin getirdiği evrakı o yüzden değiştirdim. Daha doğrusu orijinal evrakı çantama koydum. Yenisini düzenleyerek iş yeri sahibine eksik para ve evrakı verdim" ifadesini kullandı.

"Aracımdaki para bana ait değil"

A.Y., aracında bulunan çok miktardaki para için de, "Aracımda bulunan para bana ait değildir. Gayrimenkul işi yapan arkadaşım 'Çarşamba, Perşembe günü senden alırım' diyerek bana verdi. Bu para bana ait değildir" diyerek iddiayı kabul etmedi. A.Y., uçak biletlerinin her ne kadar nakit satış olsa da, şirketin kredi kartlarından biletlerin satış işlemlerinin gerçekleştiğini iddia ederek, "Şirketin tüm işleyişini biliyorum. Kumpasa getirildiğimi düşünüyorum. Tazminatsız çıkartılmam için suçlandığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi

A.Y.'nin avukatı da, "Müvekkilimin atılı suçu işlemiş olsa, bahse konu faturaları kameraların karşısında bulunan çöpe atması, hayatın olağan akışına aykırıdır. Kendisi sabıkasız olup, sabit ikametgah sahibidir. Yurt dışına çıkma niyeti yoktur. Kendisini aklamak için bir yere ayrılmayacaktır" diyerek, öncelikle serbest bırakılmasını, aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Adli kontrol şartı ile serbest kaldı

Şirketin avukatının "Delilleri karartma ihtimali vardır. Bu nedenle tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Tedbire ilişkin taleplerimizi dilekçede belirtmiştik. Bunları tekrar ediyoruz" şeklindeki talebine karşın mahkeme, Cumhuriyet Savcılığının talebini kabul ederek, şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.