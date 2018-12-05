Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
tur ilk maçında Altay, Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aganovic'in kafayı vuruşu az farkla auta çıktı.
26. dakikada Chery'nin pasında Altay ceza sahasına sokulan Bilal'in şutunda kaleci Emre iki hamlede topun sahibi oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cem Satman, Samet Çavuş
Altay: Emre, Murat Uslu, Ulaş, Ivanov, Özgür, Atakan, Ferhat, Aganovic, Pedro, İbrahim Akın, Kappel
Yedekler: Aydın, Serkan, Hüsamettin, Çağrı, Berkan, Daf, Furkan
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Kayserispor, Muammer, Lopes, Kucher, Levent, Adem, Hasan Hüseyin, Mensah, Chery, Bşlal, Mert, Gyan
Yedekler: Doğan, Vedat, Şamil, Deniz, Kravets, Hakan Çıtak, Kazım, Atila
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Sarı kart: Ulaş (Altay)