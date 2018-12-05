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Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

tur ilk maçında Altay, Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aganovic'in kafayı vuruşu az farkla auta çıktı.


26. dakikada Chery'nin pasında Altay ceza sahasına sokulan Bilal'in şutunda kaleci Emre iki hamlede topun sahibi oldu.



Stat: Atatürk


Hakemler: Volkan Bayarslan, Cem Satman, Samet Çavuş


Altay: Emre, Murat Uslu, Ulaş, Ivanov, Özgür, Atakan, Ferhat, Aganovic, Pedro, İbrahim Akın, Kappel


Yedekler: Aydın, Serkan, Hüsamettin, Çağrı, Berkan, Daf, Furkan


Teknik Direktör: Özden Töraydın


Kayserispor, Muammer, Lopes, Kucher, Levent, Adem, Hasan Hüseyin, Mensah, Chery, Bşlal, Mert, Gyan


Yedekler: Doğan, Vedat, Şamil, Deniz, Kravets, Hakan Çıtak, Kazım, Atila


Teknik Direktör: Hakan Ertürk


Sarı kart: Ulaş (Altay)

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