Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Efeler 09 FK: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Turunda Efeler 09 FK, deplasmanda uzatmaya giden maçta Altay'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
12. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Onur Efe'nin kale önüne yaptığı ortayı kaleci Alper Özdemir elinden kaçırdı, fırsatı değerlendiren Murat Uluç boş kaleye golü attı. 1-0
44. dakikada Altay ceza sahasında gelişen pozisyonda Adnan Gülen, kaleci Eren Karataş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.
45. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Serdar Sabun, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
97. dakikada orta alandan yüklenen Efeler 09 FK'de savunma arkasına atılan topla kaleciyle karşı karşıya kalan Adnan Gülen, kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 1-2
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Burak Olcar, Mehmet Dura, Buğra Can Semercioğlu
Altay: Eren Karataş, Kutay Yokuşlu, Tugay Gündem, Sefa Özdemir(Mehmet Kaymaz dk. 106 ?), Onur Efe(Ali Solmaz dk. 83 ?), Mehmet Gündüz(Salih Oktay dk. 75), Ege Parmaksız(Enes Yetkin dk. 63), Ali Kızılkuyu(Arda Gezer dk. 63), Erdem Özcan, Murat Uluç, Nurettin Küçükdeniz(Enes Öğrüce dk. dk. 75)
Yedekler: Ulaş Özçelik, Mustafa Çalışkan, Efe Pehlivan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Efeler FK: Alper Özdemir, Murat Sevimler, Ahmet Sağ, Mahmut Emin Kabul(Recep Daylak dk. 65), Emrah Öztürk(Furkan Çarkçı dk. 46), Serdar Sabun, Fatih Bozok(Furkan Tuşik dk. 95), Kaan Yılmaz(Hakan Can Durdu dk. 46), Adnan Gülen, Furkan Cinkaya(Mustafa Ekin dk. 75), Berkcan Cengiz(Uğur Çetinkaya dk. 86 ?)
Yedekler: Emirhan Emir
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Goller: Murat Uluç (dk. 12)(Altay), Serdar Sabun (dk. 45 pen), Adnan Gülen (97)(Efeler 09 FK)
Sarı Kartlar: Mahmut Emin Kabul (Efeler 09 FK), Arda Gezer, Enes Öğrüce, Erdem Özcan, Salih Oktay (Altay)