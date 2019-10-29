Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Görelespor: 0

Tur maçında Görelespor'u konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Yiğit Peşin, Mikail Can, Hakan Erkan

Altay: Aydın Bağ, Hakan Demirci (Eren Erdoğan dk. 61), Yasin Palaz, Cenk Özkacar, Kadir Yazıcı (Özgür Özkaya dk. 75), Hüsamettin Yener, Oğuz Han Aynaoğlu, Yılmaz Özeren, Kutay Yokuşlu, Adamu Alhassan (Andreas Tatos dk. 87 ?), Leandrinho

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mesut Can Tunalı, Gençer Cansev, Helder, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Görelespor: İsmail Çiçek, Gökan Güleç (Mertcan Yavuz dk. 76), Arda Arslan, Mikail Usta, Hasan Namazcı, Sezer Doğan, Celil Usta (Burak Salih Kıral dk. 57), Berkay Günay, Ömer Şahbaş, Burhan Nebioğlu, Cengizhan Akat

Yedekler: Enes Aslan, Hasan Üstünkaya, Vehbi Buruk, Emre Celayir, Yağız Cem Zomp

Teknik Direktör: Musa Kuş

Gol: Hasan Namazcı (dk. 90+1) (Kendi kalesine) (Altay)

Sarı kartlar: Sezer Doğan (Görelespor), Kadir Yazıcı (Altay)