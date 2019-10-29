Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Görelespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur maçında Görelespor'u konuk eden Altay, rakibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Yiğit Peşin, Mikail Can, Hakan Erkan
Altay: Aydın Bağ, Hakan Demirci (Eren Erdoğan dk. 61), Yasin Palaz, Cenk Özkacar, Kadir Yazıcı (Özgür Özkaya dk. 75), Hüsamettin Yener, Oğuz Han Aynaoğlu, Yılmaz Özeren, Kutay Yokuşlu, Adamu Alhassan (Andreas Tatos dk. 87 ?), Leandrinho
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mesut Can Tunalı, Gençer Cansev, Helder, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Görelespor: İsmail Çiçek, Gökan Güleç (Mertcan Yavuz dk. 76), Arda Arslan, Mikail Usta, Hasan Namazcı, Sezer Doğan, Celil Usta (Burak Salih Kıral dk. 57), Berkay Günay, Ömer Şahbaş, Burhan Nebioğlu, Cengizhan Akat
Yedekler: Enes Aslan, Hasan Üstünkaya, Vehbi Buruk, Emre Celayir, Yağız Cem Zomp
Teknik Direktör: Musa Kuş
Gol: Hasan Namazcı (dk. 90+1) (Kendi kalesine) (Altay)
Sarı kartlar: Sezer Doğan (Görelespor), Kadir Yazıcı (Altay)