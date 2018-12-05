Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

tur ilk maçında Altay, Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleden Kayserispor 2-1 galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Bilal'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gyan'ın şutunda kaleci Emre topu kornere çeldi.

59. dakikada Bilal'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

66. dakikada sol kanattan Kravets'in ortasında arka topla buluşan Chery, müsait pozisyonda topu auta yolladı.

67. dakikada ceza yayı üzerinden sert bir vuruş yapan Kravets, fileleri havalandırdı. 0-2

74. dakikada Deniz'in vuruşunda kaleciden seken top Gyan'ın önünde kaldı. Gyan'ın şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

90. dakikada Furkan'ın pasıyla Kayserispor ceza sahasında topla buluşan İbrahim Akın, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Cem Satman, Samet Çavuş

Altay: Emre, Murat Uslu, Ulaş, Ivanov, Özgür, Atakan, Ferhat (Daf dk. 71), Aganovic (Berkan dk. 78), Pedro, İbrahim Akın, Kappel (Furkan dk. 70)

Yedekler: Aydın, Serkan, Hüsamettin, Çağrı

Teknik Direktör: Özden Töraydın

Kayserispor, Muammer, Lopes, Kucher, Levent, Adem (Kravets dk. 46), Hasan Hüseyin, Mensah (Deniz dk. 58), Chery (Hakan dk. 84 ?), Bilal, Mert, Gyan

Yedekler: Doğan, Vedat, Şamil, Kazım, Atila

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Goller: İbrahim Akın (dk. 90) (Altay), Bilal (dk. 59), Kravets (dk. 67) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ulaş, Furkan (Altay), Mensah, Deniz (Kayserispor)