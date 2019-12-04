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Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Trabzonspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ilk maçında Altay, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


8. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Tatos'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut, kalecinin üstünden aşırtma vuruş yaptı ancak top auta çıktı.


45+2. dakikada Avdijaj'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sturidge topu ağlara gönderdi. 0-1


51. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinden topa vuran Avdijaj'ın şutunu kaleci Cihan kurtardı.


54. dakikada ceza sahasına giren Hüsamettin, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı kararı verdi.


55. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Leandrinho topu ağlara gönderdi. 1-1


64. dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinden topa vuran Yusuf'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.


66. dakikada sağ kanattan Yusuf'un yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Sörloth'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-2


90. dakikada Avdijaj'ın ceza sahası dışından vurduğu şu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.



Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Serkan Tokat, Candaş Elbil, Deniz Caner Özaral


Altay: Cihan, Erhan (Paixao dk. 46), Cenk, Gençer (İbrahim dk. 63), Özgür, Putsila, Adamu, Tatos (Hüsamettin dk. 46), Mustafa, Mesut, Leandrinho


Yedekler: Emre, Abdülkerim, Kadir, Deniz, Oğuz Han, Yılmaz, Kazımcan


Teknik Sorumlu: Yenal Dinçakman


Trabzonspor: Erce, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Serkan, Sosa, Yusuf (Obi Mikel dk. 82 ?), Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Ekuban (Nwakaeme dk.70), Sturidge (Sörloth dk. 62)


Yedekler: Uğurcan, Kamil, Campi, Doğan, Fıratcan, Cafer, Koray


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Sturidge (dk. 45+2), Sörloth (dk. 66) (Trabzonspor), Leandrinho (dk. 55 pen.) (Altay)


Sarı kartlar: Erhan, Cenk, Adamu (Altay)

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