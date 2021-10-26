Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 5 - Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Altay, sahasında Belediye Derincespor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Uğur Sarı
Altay: Cihan, Tolga, İbrahim, Ceyhun (Bjönkander dk. 21 (Erhan dk. 80 ?)), Özgür (Thiam dk. 62), Aka, Thaciano, Kazımcan, Deniz (Cem dk. 62), Rayan (Zeki dk. 80 ?), Paixao
Yedekler: Lis, Ozan, Kappel
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Belediye Derincespor: Taha, Efe, Kadir, Uğurcan(Muhammed dk. 59), Melih (Bahtiyar dk. 77), İlker, Ramazan (Muhammet dk. 70), Tayfun, Berkay (Eren dk. 70), Sercan (Bertuğ dk. 70), Mesut
Yedekler: Volkan, Mehmet
Teknik Direktör: Murat Parlak
Goller: Deniz (dk. 34), Rayan (dk. 35 ve dk. 59) Paixao (dk. 47) Thiam (dk. 87) (Altay), Sercan (dk. 43) (Belediye Derincespor)
Sarı Kartlar: Ceyhun (Altay), Berkay (Belediye Derincespor)