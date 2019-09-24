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Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 0 - 1922 Konyaspor: 0

Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur Eleme maçında 1922 Konyaspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmada, seri penaltı vuruşlarının ardından 4-2 yenerek tur atladı.



Maçtan dakikalar


12. dakikada Ersel Aslıyüksek uzaklardan şansını denedi, Kadem Burak Yaşar topu rahatlıkla


kontrol etti.


32. dakikada sol kanattan gelişen 1922 Konyaspor atağında Doğan Can Gölpek ceza sahasına


girmeden çaprazdan vurdu, top az farkla dışarı çıktı.


47. dakikada Samet Bulut 30 metreden kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


61. dakikada Muzaffer Kocaer sol çaprazdan vurdu, kaleci Kadem Burak Yaşar topu çeldi.


77. dakikada Burak Saban sağdan ortaladı, Samet Bulut'un vurduğu top direğin dibinden dışarı çıktı.



Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Adem Cinek, Sedat Yavanoğlu, Mehmet Şengül


Altınordu: Ali Emre Yaşar, Onur, Yusuf Yalçın, Oğulcan, Berkay, Egehan, Muzaffer, Burak (Muhammed dk. 69), Ersel (Anıl dk. 46), Engin (Barışcan dk. 91), Fatih (Yasin dk. 60)


Yedekler: Erhan, Sinan


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


1922 Konyaspor: Burak, Ekrem, Adem, Seydi, Bünyamin, Emrah (Recep dk. 93), Yılmaz, Doğan Can (Anıl dk. 106), Güray (Celal dk 69), Burak, Samet


Yedekler: Tuğrul, Ahmet, Ali, Muhammed


Sarı kartlar: Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Muzaffer Kocaer (Altınordu), Emrah Özyıldız, Recep Metin, Bünyamin Kasal (1922 Konyaspor)



Penaltılar:


Atanlar: Yasin Ozan, Muhammed Mert, Anıl Koç, Berkay Samancı (Altınordu), Samet Bulut, Anıl Şahin (1922 Konyaspor)


Kaçıranlar: Recep Metin ve Burak Saban (1922 Konyaspor)

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