Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 0 - Bodrumspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Eleme Turu mücadelesinde Altınordu, uzatmalara giden maçta Bodrumspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.
Stadyum: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Ogün Kamacı
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Arslan, Alperen Selvi, Yusuf Can Esendemir (Hasan Berat Kayalı dk. 81 ?), Abdullah Soğucak, Mehmet Ablay, Muzaffer Kocaer (Yusuf Talga dk. 63), Sami Satılmış (Arda Kırgıl dk. 106 ?), Mustafa Kocabaş (İlker Akar dk. 95 ?), Gökberk Efe (Sercan Demirkıran dk. 81 ?), Emre Oymak (Furkan Yöntem dk. 63)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, Hasan Berat Kayalı, Sercan Demirkıran, Yusuf Talga, Furkan Yöntem, İlker Akar
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Bodrumspor: Bahri Can Tosun, Bahadır Erol, Musah Mohammed (İsmail Tarım dk. 102 ?), Ali Aytemur, Omar Imeri (Osman Kocaağa dk. 74), Dejan Drazic (Harun Alpsoy dk. 95 ?), Apti Mert Çayir, Abdurrahman Canlı (Arda Çetin dk. 106 ?), Musa Caner Aktaş (Yekta Kurtuluş dk. 73), Koray Kılınç (Celal Dumanlı dk. 73), Erdem Çetinkaya
Yedekler: Egemen Gençalp, Yekta Kurtuluş, Osman Kocaağa, Arda Çetin, Harun Alpsoy, Celal Dumanlı, İsmail Tarım
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Apti Mert Çayir (dk. 107) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Erdem Çetinkaya, Harun Alpsoy (Bodrumspor)