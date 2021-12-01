Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 1 - 68 Aksaray Belediyespor: 3

Turu'nda Altınordu, konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Gürcan Hasova, Hüseyin Can, Azad İlhan

Altınordu: Emirhan Emir, Rıdvan Koçak, Yusuf Can Esendemir, Özgür Deryol, Rahmi Salih Kaya, Sami Satılmış, Anıl Arıcıoğlu (Ahmet İlhan dk. 46), Recep Aydın (Hüsamettin Yener dk. 46), Enis Destan (Ahmet Dereli dk. 46), Emircan Gürlük (Muzaffer Kocaer dk. 46), Kenan Fakılı (Burak İnce dk. 46)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Furkan Metin, Volkan Fındıklı, Metehan Yılmaz, Ali Dere

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol, Alperen Kuyubaşı, Furkan Gedik (Ahmet Tuna Akıl dk. 74), Yusuf Emre Baran, Hasan Gündoğdu (Çağlar Özel dk. 74), Muhammed Can, Burak Çolak (Gürcan Gözüm dk. 79), Serkan Yıldız, Mervan Yusuf Yiğit, Mehmet Aytemiz (Alican Tez dk. 79), Nurullah Serbest

Yedekler: Hasan Çayrak, Semih İntepe, Oğuzhan Köseoğlu

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Goller: Mervan Yusuf Yiğit (dk. 17), Alican Tez (dk. 83), Çağlar Özel (dk. 90+5) (68 Aksaray Belediyespor), Hüsamettin Yener (dk. 90+2) (Altınordu)

Kırmızı kart: Ahmet İlhan Özek (dk. 65) (Altınordu)

Sarı kartlar: Enis Destan, Rıdvan Koçak (Altınordu), Yusuf Emre Baran (68 Aksaray Belediye Spor)