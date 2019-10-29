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Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 3 - Amed Sportif: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında Amed Sportif'i konuk eden Altınordu, rakibini 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.



Stat: Gazi Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ogün Kamacı, Murat Erölmez


Altınordu: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Ali Mert Aydın, Yusuf Arslan, Onur Taha Takır, Anıl Koç, Egehan Gök, Burak İnce (Muzaffer Kocaer dk. 69), Okan Derici, Ersel Aslıyüksek, Yasin Ozan (Fatih Aktay dk. 83 ?)


Yedekler: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Kerim Alıcı, Muhammed Mert


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Hasan Erbey, Abdullah Çetin, Yüksel Kayaalp (Burak Taşdemir dk. 62), Oğuz Özden (Ahmet Altınay dk. 88 ?), Ramazan Çeri (Muhlis İstemi dk. 63), Tolga Tekin, Onur Alkan, Mansur Çalar, Bünyamin Yürür, Muhammet Yılmaz


Yedekler: Serkan İpek, Berat Han, Ali Gaffar İçöz, Seymen Yağmur


Teknik Direktör: Recep Bayık


Goller: Anıl Koç (dk. 16 ve 66), Yasin Ozan (dk. 34) (Altınordu), Burak Taşdemir (dk. 68) (Amed Sportif)


Sarı kartlar: Anıl Koç, Egehan Gök (Altınordu)

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