Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 - Büyükçekmece Tepecikspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Turu'nda Altınordu, konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'u uzatmalara giden maçta 5-3 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Ersin Erbay, Muratcan Ilgaz
Altınordu: Serhat, Furkan (Ahmet İlhan dk. 83 ?), Özgür, Yusuf Esendemir, Rahmi, Muzaffer (Metehan dk. 70), Burak, Sami, Anıl (Hüsamettin dk. 83 ?), Şeref (Feytullah dk. 55), Kenan (Enis dk. 70)
Yedekler: Emirhan, Yusuf Arslan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Büyükçekmece Tepecikspor: Taylan, Doğukan (Ahmet dk. 55), İnanç, Koray, Alperen, İsmail, Yasir (Dakes dk. 46), Berkant (Erçağ dk. 46), Berkay, Yasin (Oktay dk. 85 ?), Ahmet Can (dk. 101 ?)
Yedekler: Furkan
Teknik Direktör: Enver Şen
Goller: Burak (dk. 19), Muzaffer (dk. 41), Hüsamettin (dk. 89), Enis(dk. 105), Ahmet İlhan (dk. 118)(Altınordu), Berkay (dk. 59), Yasin (dk. 64), Erçağ (dk. 68) (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: Furkan, Enis, Yusuf Esendemir (Altınordu), Koray (Büyükçekmece Tepecikspor)