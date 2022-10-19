Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 - Sapanca Gençlikspor: 0

Tur mücadelesinde Sapanca Gençlikspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Hasan Erdoğan

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Arslan, Alperen Selvi, Furkan Metin (Hasan Berat Kayalı dk. 61), Yusuf Can Esendemir (Mustafa Kocabaş dk. 46), Muzaffer Kocaer, Emre Oymak (Abdullah Soğucak dk. 27), Yusuf Talga (Emircan Gürlük dk. 74), Sami Satılmış (Furkan Yöntem dk. 61), Gökberk Efe, Murat Ablay

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Rahmi Salih Kaya, Metehan Yılmaz

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Sapanca Gençlikspor: Oğuzhan Dertli, İsmail Bakkal (Vedat Saygı dk. 63), Muhammed Emin Ergin (Habib Biçer dk. 46), Berat Çetinkaya, Eren Koşkun, İsa Güler (Doğukan Taş dk. 70), Ali Helvacı, Bozan Uymaz (Berkay Caymaz dk. 63), Hakan Taşdelen (Talha Bulut dk. 54), Mehmet Avcı, Muhammed Pehlivan

Yedekler: Gökhan Açıkgöz, Batuhan Halil

Teknik Direktör: Armağan Turhan

Goller: Gökberk Efe (dk. 38 ve 64), Muzaffer Kocaer (dk. 52 ve 66), Yusuf Talga (dk. 68) (Altınordu)

Sarı kartlar: Ali Helvacı, Mehmet Avcı (Sapanca Gençlikspor), Alperen Selvi (Altınordu)