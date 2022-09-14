Ziraat Türkiye Kupası: Bergama Belediyespor: 1 - Karşıyaka: 2

Ziraat Türkiye Kupası 1.
Tur maçında Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Stat: Bergama 14 Eylül
Hakemler: Tunç Özdemir, Şefik Öner, Mustafa Kırbaş
Bergama Belediyespor: Emir Akay, Kağan Topçu, Mert Arabacı, Fırat Arslan, İbrahim Şirin (Tahir Bölgebaşı dk. 66), Mehmet Soyarslan, Emre Özer (Berke Kayar dk. 66), Ahmet Karaman (Bekir Can Sönmez dk. 57), Efe Taylan Altunkara (Atalay Yıldırım dk. 76), Semih Emir Erdoğan, Tuğcan Alp Öztürk (İsmail Kulet dk. 76)
Yedekler: Serhat Ayriç, Yunus Teke
Teknik Direktör: Fatih Çardak
Karşıyaka: Enes Kalyoncu, Aykut Çolakoğlu (Ertuğrul Sancaktutan dk. 68), Cenk Özbey, Emre Gemici, Caner Cengiz, Kerem Pala, Burak Karapınar (Mertcan Koç dk. 87 ?), Polat Abay, İhsan Furkan Deniz (Namık Barış Çelik dk. 60), Fatih Ergen (Recep Türköz dk. 68), Taha Yeşilbaş (Mustafa Durgun dk. 60)
Yedekler: Erdoğan Açar, Ferdi Burgaz
Teknik Direktör: Erman Güraçar
Gol: Fatih Ergen (dk. 8), Kerem Pala (dk. 17) (Karşıyaka), Kağan Topçu (dk. 84) (Bergama Belediyespor)
Sarı kart: İhsan Furkan Deniz (Karşıyaka)