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Ziraat Türkiye Kupası: Bucaspor 1928: 3 - Artvin Hopaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur maçında Artvin Hopaspor'u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Yeni Buca


Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Sinan Günaydın, Adem Mazlum


Bucaspor 1928: Alp Tutar, Mazlum Demir (Hasan Çelik dk. 46), Abdullah Balıkuv, Onur Özcan, Eycan Kaya, Saruhan Fındıkcı (Ege Okka dk. 61), Recep Gül, Cuma Menize, Furkan Çil (Emre Erdem dk. 82 ?), İlhan Depe, Tunç Murat Behram (Erhan Şentürk dk. 70)


Yedekler: Melih Ataş, Taşkın Çalış, Enes Alıç, Erhan Çelenk, Berke Bıyık, Mehmet Fuat Gölbaşı


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Artvin Hopaspor: Yusuf Aklan, Berkay Özer (Baran Topaloğlu dk. 46), Onur Alsu, Hüseyin Seylığlı, Kerim Acaralioğlu, Çayan Poshoroğlu, Barın Topaloğlu (Muhammed Çoban dk. 46), Emircan Aytekin (Arif Cılak dk. 46), Muhammet Emre Kalkan (Fikret Topaloğlu dk. 16), Ahmet Hakan Demirli, Eray Pazar (Bilal Çebi dk. 70)


Yedekler: Abdulkerim Bostan, Burak Can Ustabaş


Teknik Direktör: Osman Özdemir


Goller: Tunç Murat Behram (dk. 22 ve 39), İlhan Depe (dk. 45) (Bucaspor 1928)


Sarı kartlar: Barın Topaloğlu, Ahmet Hakan Demirli (Artvin Hopaspor), Saruhan Fındıkcı (Bucaspor 1928)

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