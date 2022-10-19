Ziraat Türkiye Kupası: Bucaspor 1928: 3 - Artvin Hopaspor: 0

Tur maçında Artvin Hopaspor'u konuk eden Bucaspor 1928, rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Sinan Günaydın, Adem Mazlum

Bucaspor 1928: Alp Tutar, Mazlum Demir (Hasan Çelik dk. 46), Abdullah Balıkuv, Onur Özcan, Eycan Kaya, Saruhan Fındıkcı (Ege Okka dk. 61), Recep Gül, Cuma Menize, Furkan Çil (Emre Erdem dk. 82 ?), İlhan Depe, Tunç Murat Behram (Erhan Şentürk dk. 70)

Yedekler: Melih Ataş, Taşkın Çalış, Enes Alıç, Erhan Çelenk, Berke Bıyık, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Artvin Hopaspor: Yusuf Aklan, Berkay Özer (Baran Topaloğlu dk. 46), Onur Alsu, Hüseyin Seylığlı, Kerim Acaralioğlu, Çayan Poshoroğlu, Barın Topaloğlu (Muhammed Çoban dk. 46), Emircan Aytekin (Arif Cılak dk. 46), Muhammet Emre Kalkan (Fikret Topaloğlu dk. 16), Ahmet Hakan Demirli, Eray Pazar (Bilal Çebi dk. 70)

Yedekler: Abdulkerim Bostan, Burak Can Ustabaş

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Goller: Tunç Murat Behram (dk. 22 ve 39), İlhan Depe (dk. 45) (Bucaspor 1928)

Sarı kartlar: Barın Topaloğlu, Ahmet Hakan Demirli (Artvin Hopaspor), Saruhan Fındıkcı (Bucaspor 1928)