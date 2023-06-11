Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek 7.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 7. kez kupanın sahibi oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Zajc'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Muhammed topu son anda çıkardı.
59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Keny'nin ortasında topla buluşan Januzaj uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Arda (Mert Hakan dk. 90+1?), Zajc (Osayi Samuel dk. 75), İrfan Can Kahveci (Rossi dk. 84 ?), Batshuayi (Serdar Dursun dk. 90+1?), Valencia (İsmail dk. 75)
Yedekler: Ertuğrul, Samet, Pedro, Oosterwolde, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba (Aleksic dk. 78), Caner (Lima dk. 34), Biglia (Karzev dk. 34), Berkay, Deniz (Şener dk. 85 ?), Figeiredo, Serdar (Januzaj dk. 34), Keny
Yedekler: Volkan, Wu Shaocong, Muhammet, Edgar le, Berkay
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Batshuayi (dk. 1 ve 30) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Zajc, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Keny (Medipol Başakşehir)