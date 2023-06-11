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Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek 7.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 7. kez kupanın sahibi oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Zajc'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Muhammed topu son anda çıkardı.


59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Keny'nin ortasında topla buluşan Januzaj uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.




Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Arda (Mert Hakan dk. 90+1?), Zajc (Osayi Samuel dk. 75), İrfan Can Kahveci (Rossi dk. 84 ?), Batshuayi (Serdar Dursun dk. 90+1?), Valencia (İsmail dk. 75)


Yedekler: Ertuğrul, Samet, Pedro, Oosterwolde, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba (Aleksic dk. 78), Caner (Lima dk. 34), Biglia (Karzev dk. 34), Berkay, Deniz (Şener dk. 85 ?), Figeiredo, Serdar (Januzaj dk. 34), Keny


Yedekler: Volkan, Wu Shaocong, Muhammet, Edgar le, Berkay


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Batshuayi (dk. 1 ve 30) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Zajc, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Keny (Medipol Başakşehir)

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