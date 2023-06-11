Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 7. kez kupanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Zajc'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Muhammed topu son anda çıkardı.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Keny'nin ortasında topla buluşan Januzaj uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Arda (Mert Hakan dk. 90+1?), Zajc (Osayi Samuel dk. 75), İrfan Can Kahveci (Rossi dk. 84 ?), Batshuayi (Serdar Dursun dk. 90+1?), Valencia (İsmail dk. 75)

Yedekler: Ertuğrul, Samet, Pedro, Oosterwolde, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba (Aleksic dk. 78), Caner (Lima dk. 34), Biglia (Karzev dk. 34), Berkay, Deniz (Şener dk. 85 ?), Figeiredo, Serdar (Januzaj dk. 34), Keny

Yedekler: Volkan, Wu Shaocong, Muhammet, Edgar le, Berkay

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Batshuayi (dk. 1 ve 30) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Zajc, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Keny (Medipol Başakşehir)