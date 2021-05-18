Ziraat Türkiye Kupası Finali: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

59.
Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Atiba'nın uzun pasında topla buluşan N'Koudou kale önünde bulunan Josef de Souza'ya pasını verdi. Müsait durumdaki Josef de Souza topu ağlara gönderdi. 0-1
9. dakikada Necip Uysal'ın hatalı geri pasında topu kapan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş yan ağlarda kaldı.
24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin, Fredy'den şık bir çalımla sıyrılıp penaltı noktası üzerinden kaleyi gördü, Boffin topu köşeden çıkardı.
30. dakikada Atiba'nın verdiği pasta sağ kanattan ilerleyen Ghezzal, pasını penaltı noktası üzerindeki Rosier'e verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Rosier topu kaleye yolladı. 0-2
39. dakikada Ghezzal'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın şutu direğe çarparak kaleci Boffin'de kaldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
Antalyaspor: Ruud Boffin, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan Özmert, Lukas Podolski, Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Ufuk Akyol, Omar Imeri, Dever Orgill, Jean-Armel Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Cyle Larin
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Josef de Souza (dk. 3), Rosier (dk. 30) (Beşiktaş)