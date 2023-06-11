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Ziraat Türkiye Kupası Finali: Fenerbahçe: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada rakipten topu kapan Arda Güler'in ara pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0


11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz'in yaptığı ortaya dokunan Serdar'ın şutu az farkla auta gitti.


30. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Arao'nun ortasında kale önünde topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Arda Güler, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Michy Batshuayi, Enner Valencia


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin (Lucas Lima dk. 34xx), Lucas Biglia (Eden Karzev dk 34.), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Joao Figeiredo, Serdar Gürler (Adnan Januzaj dk. 34), Paulin Keny


Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu Shaocong, Danijel Aleksic, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Berkay Aydoğmuş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Batshuayi (dk. 1 ve 30) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Zajc (Fenerbahçe)

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