İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor konuk ediyor.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Deniz'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas'ın şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.


35. dakikada Eren'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi.


42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan'ın ortasında ceza sahası içinde Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Bornova


Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Deniz Caner Özaral


Göztepe: Beto, Tayfur, Titi, Kadu, Berkan, Alpaslan, Castro, Yasin, Serdar, Deniz, Ghilas


Yedekler: Göktuğ, Borges, Halil, Gouffran, Ngando, Gassama, Grillo, Yalçın, Jerome, Erol Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Sincere, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Guilherme, Ahmed, Aleksic, , Barış, Eren


Yedekler: Farnolle, Seref, Ömer, Pereira, Murat, İsmail, Buğra, Dia, Hüseyin, Berkan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Tayfur (Göztepe), Ahmed (Evkur Yeni Malatyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.