Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor konuk ediyor.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Deniz'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas'ın şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
35. dakikada Eren'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi.
42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan'ın ortasında ceza sahası içinde Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Bornova
Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Deniz Caner Özaral
Göztepe: Beto, Tayfur, Titi, Kadu, Berkan, Alpaslan, Castro, Yasin, Serdar, Deniz, Ghilas
Yedekler: Göktuğ, Borges, Halil, Gouffran, Ngando, Gassama, Grillo, Yalçın, Jerome, Erol Hakan
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Sincere, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Guilherme, Ahmed, Aleksic, , Barış, Eren
Yedekler: Farnolle, Seref, Ömer, Pereira, Murat, İsmail, Buğra, Dia, Hüseyin, Berkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kartlar: Tayfur (Göztepe), Ahmed (Evkur Yeni Malatyaspor)