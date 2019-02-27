Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

İlk maçı 1-0 kaybeden Göztepe, 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı atışlarında Göztepe'yi 5-3 yenen Malatya temsilcisi yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

51. dakikada Berkan'ın sol çizgiden ön direğe yaptığı ortada Ghilas'ın şutu direkten oyun alanına geri geldi.

57. dakikada Eren Tozlu'nun pasında penaltı noktasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

73. dakikada Berkan'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Jerome kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

105. dakikada rakip ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip şutunu çekti, top az farkla dışarı çıktı.

114. dakikada Halil'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ngando'nun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Deniz Caner Özaral

Göztepe: Beto, Tayfur, Titi, Kadu, Berkan, Alpaslan (Borges dk. 62), Castro, Yasin (Jerome dk. 69), Serdar, Deniz (Halil dk. 101), Ghilas (Ngando dk. 85)

Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Gassama, Grillo, Yalçın, Erol Hakan

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Sincere, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Guilherme, Ahmed, Aleksic, Barış (Ömer dk. 57) (Buğra dk. 91), Eren (Pereira dk. 69)

Yedekler: Farnolle, Seref, Murat, İsmail, Dia, Hüseyin, Berkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Jerome (dk. 73) (Göztepe)

Penaltılar:

Atanlar: Borges, Serdar, Ngando (Göztepe), Guilherme, Aleksic, Pereira, Buğra, Ahmed (Yeni Malatyaspor)

Kaçıranlar: Titi (Göztepe)

Sarı kartlar: Tayfur, Serdar (Göztepe), Ahmed, Guilherme, Chebake, Mustafa (Evkur Yeni Malatyaspor)