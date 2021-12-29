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Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Turu'nda Göztepe, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


36. dakikada Berkan Emir'in pasında Atınç Nukan soldan ceza sahasına girdi ancak uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.


45. dakikada Cherif Ndiaye'nin sağdan pasında ön direk önünde topla buluşan Halil Akbunar topu ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, Ali Tuna


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Wilker Angel, Berkan Emir, Murat Paluli, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Lourency


Yedekler: Arda Özçimen, Dino Arslanagic, Yusuf Talum, Dzenan Burekovic, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, David Tijanic, Adis Jahovic


Teknik Direktör: Nestor El Maestro


Samsunspor: Alp Tutar, Ali Ülgen, Emir Hakan Patan, Berk Taşkın, Melih Altıkulaç, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Semih Altıkulaç, Melih Okutan, Polat Yaldır, Ali Kılıç


Yedekler: Nurullah Aslan, Hüseyin Öztürk, Muhammet Ali Özbaskıcı, Yasin Öztekin, Ertekin Kurumehmetoğlu, Moryke Fofana, Emirhan Gürler, Atakan Özdemir


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Gol: Halil Akbunar (dk. 45) (Göztepe)

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