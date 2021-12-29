Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (Maç sonucu)

Turunda Samsunspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

51. dakikada Cherif Ndiaye'nin sağdan pasında ön direk önünde topla buluşan Halil Akbunar, uygun durumda topu auta gönderdi.

75. dakikada defansın arkasına sarkan Cherif Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top, az farkla auta gitti.

82. dakikada Moryke Fofana, soldan ceza sahasına girdi, çizgiden Yasin Öztekin'e ortaladı. Kale önünde topla buluşan Yasin Öztekin'in şutu az farkla dışarı çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, Ali Tuna

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kahraman Demirtaş, Atınç Nukan, Wilker Angel, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 89 ?), Murat Paluli, Obinna Nwobodo (Yalçın Kayan dk. 65), Halil Akbunar (Atakan Çankaya dk. 84 ?), Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Lourency (David Tijanic dk. 65)

Yedekler: Arda Özçimen, Dino Arslanagic, Yusuf Talum, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Samsunspor: Alp Tutar (Nurullah Aslan dk. 62), Ali Ülgen, Emir Hakan Patan (Moryke Fofana dk. 46), Berk Taşkın, Melih Altıkulaç, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman, Semih Altıkulaç (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 62), Melih Okutan (Atakan Özdemir dk. 73), Polat Yaldır (Yasin Öztekin dk. 46), Ali Kılıç

Yedekler: Hüseyin Öztürk, Ertekin Kurumehmetoğlu, Emirhan Gürler

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Halil Akbunar (dk. 45) (Göztepe)

Kırmızı kart: Ali Ülgen (dk. 90+5) (Samsunspor)

Sarı kart: Yunus Emre Çift (Samsunspor)