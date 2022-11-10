Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Bucaspor 1928: 0

Tur maçındaki İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i konuk eden Göztepe, rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Osman Akarsu, Azad İlhan

Göztepe: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Emir Ortakaya(Yalçın Kayan dk. 64), Erhan Gottwalt, Tarık Çamdal, Isaac Atanga(Yunus Emre Gedik dk. 72), Ajdin Hasic, Romal Palmer(Dino Arslanagic dk. 64), Emre Çolak, Hüsamettin Yener (Kenneth Obinna Mamah dk. 38), Marko Kvasina(Ali Akman dk. 72)

Yedekler: Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, İsmail Köybaşı, David Tijanic, Yasin Öztekin

Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu

Bucaspor 1928: Alp Tutar, Eycan Kaya, Onur Özcan, Alper Kadir Duruk, Abdullah Balıkuv(Enes Alıç dk. 72), Taşkın Çalış, Adem Eren Kabak(Saruhan Fındıkcı dk. 46), Cuma Menize(Berke Bıyık dk. 88 ?), Recep Gül(Erhan Çelenk dk. 46), İlhan Depe, Tunç Murat Behram(Erhan Şentürk dk. 46)

Yedekler: Melih Ataş, Mazlum Demir, Lokman Gör, Furkan Çil, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Goller: Marko Kvasina (dk. 25), Atanga (dk. 60) (Göztepe)

Sarı kartlar: Arda Özçimen (Göztepe), Tunç Murat Behram, Eycan Kaya, Erhan Çelenk (Bucaspor 1928)