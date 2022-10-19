Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Karaköprü Belediyespor: 0

Tur'da Göztepe, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Pekmezci, Ferhat Çalar

Göztepe: Arda Özçimen, Uğur Kaan Yıldız (Tarık Çamdal dk. 63), Dino Arslanagic (Erhan Gottwalt dk. 91 ?), Atınç Nukan, Yunus Emre Gedik, İzzet Malak (Marko Mihojevic dk. 46), Tuğbey Akgün, Emirhan Delibaş (David Tijanic dk. 46), Ajdin Hasic (Kenneth Obinna Mamah dk. 46) Yasin Öztekin, Hüsamettin Yener(Marko Kvasina dk. 72)

Yedekler: Berkin Özgür, Efe Can Saçıkara, Isaac Atanga, Berkay Atay

Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu

Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Emre Yıldırım, Selim Şahin, Burak Büyükkaya, Mücahit Çakır (Eyyüp Rızvanoğlu dk. 91 ?), Emre Fırtına, Fatih Dalgıç (Kubilay Akyüz dk. 83 ?), Muhammed Raşit Şahingöz(Emirhan Korkmaz dk. 60), Kemal Sabri Bayraktar(Fevzi Özkan dk. 75), Mustafa Berk Özköroğlu (Halil Yılmaz dk. 60), İbrahim Halil Talay (Muhammed Burak Taşdemir dk. 60)

Yedekler: Alperen Güner

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Goller: Yasin Öztekin (dk. 102 pen.), David Tijanic (dk. 110)(Göztepe)

Sarı kartlar: Dino Arslanagic (Göztepe), Burak Büyükkaya, Emre Fırtına (Karaköprü Belediyespor)