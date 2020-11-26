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Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Kırklarelispor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

tur maçında Göztepe, konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Maçtan dakikalar


18. dakikada Burak'ın sağdan ortasında Napoleoni topa gelişine vurdu, kaleci Kubilay gole izin vermedi.


31. dakikada atak yapan Kırklarelispor'da Mert Sinan'ın sert şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.


58. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla ceza sahası içinde buluşan Tripic rakibi geçip vurdu ancak top kaleci Kubilay'da kaldı.


69. dakikada gelişen Kırklarelispor atağında ceza sahasına giren Mert Sinan, sağ çaprazdan vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.


83. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


90+3. dakikada Hamza'nın müdahalesiyle Halil'in yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 2-0



Stat: Gürsel Aksel


Hakemler: Alper Çetin, Suat Güz, Mert Bulut


Göztepe: Megyeri, Gassama, Titi, Atınç, Burekovic, Kubilay (Yalçın Kayan dk. 73), Mossoro, Burak (Guilherme dk. 56), Tripic (Halil Akbunar dk. 73), Efe Binici (Soner Aydoğdu dk. 57), Napoleoni (Berkan dk. 88 ?)


Yedekler: Arda Özçimen, Murat Paluli


Teknik Direktör: İlhan Palut


Kırklarelispor: Kubilay Anteplioğlu, Davut, İbrahim, Hamza, Sercan (Ersel dk. 69), Emre Keleşoğlu, Serkan, Yunus Emre (Görkem dk. 90 ?), Mert Sinan, Kubilay Akyüz ( Atakan dk. 81 ?), Emre Balkı


Yedekler: Umut Kaya, Erkam Erginsoy, Arda Şengül, Lütfi Efe, Emin Burak, Görkem Bitin


Teknik Direktör: Bilgin Erdem


Goller: Halil (dk. 83), Guilherme (90+3 pen.) (Göztepe)


Sarı kartlar: Efe (Göztepe), Kubilay Akyüz, Hamza (Kırklarelispor)

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