Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Kırklarelispor: 0

tur maçında Göztepe, konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Burak'ın sağdan ortasında Napoleoni topa gelişine vurdu, kaleci Kubilay gole izin vermedi.

31. dakikada atak yapan Kırklarelispor'da Mert Sinan'ın sert şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

58. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla ceza sahası içinde buluşan Tripic rakibi geçip vurdu ancak top kaleci Kubilay'da kaldı.

69. dakikada gelişen Kırklarelispor atağında ceza sahasına giren Mert Sinan, sağ çaprazdan vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

90+3. dakikada Hamza'nın müdahalesiyle Halil'in yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Çetin, Suat Güz, Mert Bulut

Göztepe: Megyeri, Gassama, Titi, Atınç, Burekovic, Kubilay (Yalçın Kayan dk. 73), Mossoro, Burak (Guilherme dk. 56), Tripic (Halil Akbunar dk. 73), Efe Binici (Soner Aydoğdu dk. 57), Napoleoni (Berkan dk. 88 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Murat Paluli

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kırklarelispor: Kubilay Anteplioğlu, Davut, İbrahim, Hamza, Sercan (Ersel dk. 69), Emre Keleşoğlu, Serkan, Yunus Emre (Görkem dk. 90 ?), Mert Sinan, Kubilay Akyüz ( Atakan dk. 81 ?), Emre Balkı

Yedekler: Umut Kaya, Erkam Erginsoy, Arda Şengül, Lütfi Efe, Emin Burak, Görkem Bitin

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Goller: Halil (dk. 83), Guilherme (90+3 pen.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Efe (Göztepe), Kubilay Akyüz, Hamza (Kırklarelispor)