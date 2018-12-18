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Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Nazilli Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş karşılaşmasında Göztepe, Bornova Stadı'nda ağırladığı rakibi Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Göztepe aldığı bu sonuçla son 16 turuna adını yazdırırken, Nazilli Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Yalçın'ın sol taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Kadu'nun kafa vuruşu kaleci Hasan'da kaldı.


12. dakikada Said Can'ın defansın arkasına attığı topla ceza sahası içinde buluşan Onur, Kaleci Göktuğ'u çalımlayarak golü buldu. 0-1


20. dakikada Nazilli Belediyespor hızlı kontra atağında ceza sahasına hızla giren Burak'ın, sol çaprazdan vurduğu şut az farkla auta çıktı.


31. dakikada Gouffran'ın ara pasında ceza sahasına çizgisinde topla buluşan Ngando'nun şutunda top ağlarla buluştu. 1-1


46. dakikada Burak'ın açtığı ortada penaltı noktasında topla buluşan Said Can'ın şutu az farkla auta çıktı.


52. dakikada Yalçın'ın yerden yaptığı ortayla penaltı noktasında topla buluşan Ngando, gelişine yaptığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-1


88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in çektiği şutu kaleci Hasan kurtardı.


90. dakikada Alpaslan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kaleci Hasan'da kaldı.



Stat: Bornova


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay


Göztepe: Göktuğ, Tayfur, Kadu, Grillo, Yalçın, Poko (Alpaslan dk. 46), Serkan, Ngando, Gouffran (Halil dk. 59), Samed Ali, Cikalleshi


Yedekler: Eren, Arda, Reis, Berkan, Erol


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Nazilli Belediyespor: Hasan, Mert Er, Polat, Said Can (Serkan dk. 87 ?), Sergen, Taylan (Sevcan dk. 46), Temel, Mert (Onur dk. 63), Aykut, Burak, Onur


Yedekler: Zekeriya, Hasan, Zafer, Fahri


Teknik Direktör: Ahmet Yavuz


Goller: Ngando (dk. 31 ve 52) (Göztepe), Onur (dk. 12) (Nazilli Belediyespor)


Sarı Kartlar: Samed Ali (Göztepe), Polat (Nazilli Belediyespor)

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