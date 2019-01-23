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Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 3 - Antalyaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Göztepe sahasında Antalyaspor’u konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. İzmir temsilcisi rakibini 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.



Maçtan dakikalar


21. dakikada Gouffran'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada Osman'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0


22. dakikada Göztepe savunmasından seken topu önünde bulan Drole'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top yandan auta gitti.


39. dakikada Andre Castro'nun savunma arkasında attığı uzun pasta kaleci Ferhat boşa çıkınca topu önünde bulan Serdar Gürler meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 2-0


64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla oyun alanını terk etti.


66. dakikada Gouffran'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz'in vuruşunda top ağlara gitti. 3-0


84. dakikada ceza sahasına sokulan Yasin'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Ferhat topu ayaklarıyla çeldi.



Stat: Bornova


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez


Göztepe: Göktuğ, Gassama (Tayfur dk. 61), Titi, Reis, Grillo, Alpaslan, Poko, Castro (Halil dk. 61), Serdar, Gouffran (Yasin dk. 69), Deniz


Yedekler: Eren, Kadu, Borges, Yalçın, Samed, Jerome


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Antalyaspor: Ferhat, Osman, Bahadır, Musa (Doğukan dk. 46) (Mustafa dk. 74), Birkan, Zeki, Charles, Harun, Sergen, Drole, Mevlüt (Doukara dk. 57)


Yedekler: Ozan, Salih, Berkay, Halil İbrahim


Goller: Osman Çelik (dk. 21 k.k.), Serdar (dk. 39), Deniz (dk. 66) (Göztepe)


Sarı kartlar: Alpaslan, Castro (Göztepe)

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