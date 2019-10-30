Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 3 - Sivas Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur maçında Sivas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Deniz Turgut
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Bubacarr Sanneh, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Celso Borges (Kerem Atakan Kesgin dk. 82 ?), Yasin Öztekin (Hüseyin Bulut dk. 69), Yalçın Kayan, Batuhan Kırdaroğlu, Eren Derdiyok (Ege Özkayımoğlu dk. 46), Deniz Kadah
Yedekler: Eren Bilen, Arda Özçimen, Veli Çetin, Andre Castro
Teknik Direktör: Suat Arıcan
Sivas Belediyespor: Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Serkan Yavuz, Fatih Çolak, Ercüment Eray Ataklı (Mustafa Aydoğdu dk. 77), Onur Uslucan, Burak Asan, Kerem Kaya, Osman Bayrak (Onur Erdem Günel dk. 64), Şevki Çınar (Gencay Erten dk. 46), Ömer Faruk Ermeç
Yedekler: Sercan Yılmaz, Ömer Faruk Kalmış, Mete Sevinç, Mustafa Aydın
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Goller: Yasin Öztekin (dk. 33), Eren Derdiyok (dk. 45 pen.), Batuhan Kırdaroğlu (dk. 88) (Göztepe)
Kırmızı kart: Bubacarr Sanneh (dk. 86) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ercüment Eray Ataklı, Fatih Çolak, Safa Yıldırım, Mustafa Aydoğdu, Ömer Faruk Ermeç (Sivas Belediyespor), Yasin Öztekin, Deniz Kadah (Göztepe)