Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 3 - Yozgatspor 1959: 0

Tur elemesinde Yozgatspor 1959'u konuk eden Göztepe, rakibini 3-0-mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar:

24. dakikada Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Leo'nun kafasında meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

33. dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Veli'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı.

46. dakikada Hüseyin'in sağ kanattan ortasında Samet ters bir dokunuş yaparak topu kendi filelerine gönderdi. 1-0

54. dakikada rakibinden sıyrılan Yasin, kale önündeki Eren'i gördü. Eren de müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

62. dakikada Yasin'in soldan ortasında ceza sahasında Ege kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

Stat: Atatürk

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Göztepe: Göktuğ, Murat, Atınç, Veli, Leo, Sanneh (Ege dk. 46), Atakan (Yalçın dk. 55), Hüseyin, Yasin, Batuhan, Eren (Borges dk. 73)

Yedekler: Arda, Halil, Somer

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Yozgatspor 1959: Göksal, Abdulsamet, Oğuzhan, Beytullah, Yunus (Serkan dk. 78), Tayfun, Samet (Uğur dk. 58), Oğuz, Kasım, Tamer (Aytaç dk. 69), Osman

Yedekler: Ökkeş, Osman, Alihan, Muhammedülemin

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Goller: Samet (dk. 46 k.k.), Eren (dk. 54), Ege (dk. 62) (Göztepe)

Sarı kartlar: Atakan (Göztepe), Oğuzhan, Uğur (Yozgatspor 1959)