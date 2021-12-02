Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 5 - Kahta 02 Spor: 0

tur maçında Göztepe, konuk ettiği Kahta 02 Spor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker, Sabri Öğe, Onur Gülter

Göztepe: Megyeri(Arda dk. 59), Murat Paluli (Erkam dk. 60), Kahraman, Arslanagic, Yusuf, Obinna (Ege dk. 59), Baku, Beykan (Soner dk. 75), Tijanic (Efe dk. 46), Lourency, Ndiaye

Yedekler: Berkan, Halil, Jahovic, Ideye

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Kahta 02 Spor: Onur, Emrullah, Osman, Mehmet Berber, Gürkan, İsmail (Vedat Yeşilkaya dk. 87 ?), İdris (Muhammed Çoban dk. 56), Mehmet Doğan (Serdar dk. 46), Barış, Murat Kurt (Tunahan dk. 56), Ömer

Yedekler: Vedat Böyükgül, Muhammed Eroğlu, Erkan

Teknik Direktör: Sinan Bayraktar

Goller: Ndiaye (dk. 20 ve 55), Kahraman (dk. 42), Arslanagic (dk. 79), Baku (dk. 86) (Göztepe)

Sarı Kart: Emrullah (Kahta 02 Spor)