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Ziraat Türkiye Kupası: Karşıyaka: 0 - Muğlaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2.

Tur maçında Karşıyaka sahasında Muğlaspor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatmalarda gol sesi çıkmazken, karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltılarda rakibini 4-2 yenen Muğlaspor tur atlayan taraf oldu.




Stat: Atatürk


Hakemler: Mehmet Güngör, Burak Celep, Furkan Yaman


Karşıyaka: Efe, Mustafa, Cenk, Cihan, Burak, Arif, Batuhan (Hakan dk. 62), Barış (Anıl dk. 105), Harun (Mustafa dk. 46), Görkem (Fatih dk. 67), Doğukan


Teknik Direktör: Mesut Toros


Muğlaspor: Yunus Emre, Çağlayan, Mustafa, Ahmet (Anıl dk. 81), Adem (Ercan dk. 90), Savaş, Ramazan (Rıdvan dk. 64), Murat Can, Batuhan, Muhammed (Osman dk. 113), Sami Can


Teknik Direktör: Hasan Şermet


Sarı kartlar: Cihan, Arif, Fatih (Karşıyaka), Adem, Muhammed (Muğlaspor)


Penaltılar:


Atanlar: Mustafa Aşan, Cenk (Karşıyaka), Ercan, Murat Can, Batuhan, Rıdvan (Muğlaspor)


Kaçıranlar: Hakan, Arif (Karşıyaka)

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