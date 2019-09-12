Ziraat Türkiye Kupası: Karşıyaka: 0 - Muğlaspor: 0

Tur maçında Karşıyaka sahasında Muğlaspor'u konuk etti. Normal süresi ve uzatmalarda gol sesi çıkmazken, karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltılarda rakibini 4-2 yenen Muğlaspor tur atlayan taraf oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mehmet Güngör, Burak Celep, Furkan Yaman

Karşıyaka: Efe, Mustafa, Cenk, Cihan, Burak, Arif, Batuhan (Hakan dk. 62), Barış (Anıl dk. 105), Harun (Mustafa dk. 46), Görkem (Fatih dk. 67), Doğukan

Teknik Direktör: Mesut Toros

Muğlaspor: Yunus Emre, Çağlayan, Mustafa, Ahmet (Anıl dk. 81), Adem (Ercan dk. 90), Savaş, Ramazan (Rıdvan dk. 64), Murat Can, Batuhan, Muhammed (Osman dk. 113), Sami Can

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Sarı kartlar: Cihan, Arif, Fatih (Karşıyaka), Adem, Muhammed (Muğlaspor)

Penaltılar:

Atanlar: Mustafa Aşan, Cenk (Karşıyaka), Ercan, Murat Can, Batuhan, Rıdvan (Muğlaspor)

Kaçıranlar: Hakan, Arif (Karşıyaka)