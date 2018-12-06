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Ziraat Türkiye Kupası: Menemen Belediyespor: 1 - Kasımpaşa: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5.

tur ilk maçında Kasımpaşa, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar:


32. dakikada Samet Günhan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.


55. dakikada Eduok'un soldan ortasında Özgür Çek penaltı noktasında kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1


60. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Pavelka'nın kafayla içeri çevirdiği topa gelişine Veysel meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0- 2


69. dakikada Menemen Belediyespor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmada seken top Mert'in önüne düştü. Mert'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Eray topu çizgiden çıkardı.


76. dakikada Alberk'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Veli'nin şutu az farkla dışarıya çıktı.


86. dakikada Umut'un pasıyla ceza sahasına sokulan Serhat, penaltı noktasındaki Okan'a aktardı. Okan da müsait pozisyonda fileleri havalandırdı. 1-2



Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Çimen, Utku Tunavelioğlu


Menemen Belediyespor: Amir, Semih, Veli, Mert, Alberk, Taşkın (Umut dk. 69), Samet, Murat (Okan dk. 65), Mustafa, Serhat, Ali (Murat Elkatmış dk. 72)


Yedekler: Erhan, Tayfun, Talha, Rıdvan


Teknik Direktör: Suat Kaya


Kasımpaşa: Eray, Onur, Yılmaz (Veysel dk. 46), Josue Sa, Veigneau, Sadiku, Hakan Demir, Eduok, Özgür, Tarkan (Pavelka dk. 58), Koita (Diagne dk. 71)


Yedekler: Ramazan, Murat Can, Ben Youssef, Trezeguet, Hasan, Ethem, Popov


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Okan (dk. 86) (Menemen Belediyespor), Özgür Çek (dk. 55), Veysel Sarı (dk. 60) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Umut (Menemen Belediyespor), Özgür, Onur (Kasımpaşa)

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