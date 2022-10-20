Ziraat Türkiye Kupası: Menemen FK: 0 - Bulvarspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Tur maçında Bulvarspor'u konuk eden Menemen FK, uzatma devrelerinde rakibine 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Tolga Sancak, Yiğit Çam, Kerem Kalkan
Menemen FK: Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Kerem Paykoç (Kadir Yazıcı dk. 46), Atalay Gürel (Cüneyt Dağlı dk. 69), Oktay Kancı (İlyas Antekin dk. 105 ?), Kaan Özder, Mahmut Bilir (Yusuf Yıldız dk. 105 ?), Ekrem Kayılıbal (Emre Bibercioğlu dk. 76), Oğuzhan Aydoğan (Okan Şentürk dk. 69), Almos Kaan Kalafat, Murat Yılmaz
Yedekler: Ceyhun Demircan, Rıdvan Bozkurt, Uğurkan Cebeli
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Bulvarspor: Muhammet Ali Elagöz, Oktay Demircan (Barışcan Tay dk. 104 ?), Sarp Tenim (Ömer Karahan dk. 70), Okan Duran, Furkan Çetinkaya, Ferhat Şenses, Abdulkerim Canlı, Adem Arif Akşit, Doğukan Topkaya (Osman Arslantaş dk. 114 ?), Hasan Ahmet Sari (Görkem Güven dk. 70), Gökhan Özer (Halil Can Ayan dk. 59)
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Yunus Emre Gürsu
Teknik Direktör: Atakan Çağlayan
Gol: Görkem Güven (dk. 104 pen.) (Bulvarspor)
Sarı kartlar: Kadir Yazıcı, Oktay Kancı, Cüneyt Dağlı (Menemen FK), Halil Can Ayan (Bulvarspor)