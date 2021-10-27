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Ziraat Türkiye Kupası: Menemenspor: 1 - Karşıyaka: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur maçında Nasadoge Menemenspor konuk ettiği Karşıyaka'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.



Stat: Yeni Buca


Hakemler: Deniz Kayatepe, Tuncay Ercan, Mert Baykal


Menemenspor: Murat, Oğuzhan, Ilyas, Kerem, Emre Adıgüzel, Berkan Çakır (Emre Özer dk. 46), Enes(Ahmet dk. 75), Batuhan (Sabbah dk. 72), Emir, Muhammed (Umutcan dk. 90+2 ?), Barwuah(N'diaye dk. 72)


Yedekler: Emir, Cem, Abdullah, Berkan Aydeniz


Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu


Karşıyaka: Erdoğan, İlyas Kahraman, Harun, Batuhan Demirel, Özgür, Oğulcan (Ferdi, dk. 77), Barış, Sefer (Batuhan Kara dk. 66), Alperen (Mustafa Çalışkan dk. 66), Okan, Muhammet (Caner dk. 46)


Yedekler: Yunus, Mert, Mustafa Durgun


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Gol: N'diaye (dk. 90)(Menemenspor)


Sarı kartlar: Sefer, Özgür (Karşıyaka)

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