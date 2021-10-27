Ziraat Türkiye Kupası: Menemenspor: 1 - Karşıyaka: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur maçında Nasadoge Menemenspor konuk ettiği Karşıyaka'yı 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Deniz Kayatepe, Tuncay Ercan, Mert Baykal
Menemenspor: Murat, Oğuzhan, Ilyas, Kerem, Emre Adıgüzel, Berkan Çakır (Emre Özer dk. 46), Enes(Ahmet dk. 75), Batuhan (Sabbah dk. 72), Emir, Muhammed (Umutcan dk. 90+2 ?), Barwuah(N'diaye dk. 72)
Yedekler: Emir, Cem, Abdullah, Berkan Aydeniz
Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu
Karşıyaka: Erdoğan, İlyas Kahraman, Harun, Batuhan Demirel, Özgür, Oğulcan (Ferdi, dk. 77), Barış, Sefer (Batuhan Kara dk. 66), Alperen (Mustafa Çalışkan dk. 66), Okan, Muhammet (Caner dk. 46)
Yedekler: Yunus, Mert, Mustafa Durgun
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Gol: N'diaye (dk. 90)(Menemenspor)
Sarı kartlar: Sefer, Özgür (Karşıyaka)